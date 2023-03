Ragazzo salvato in mare davanti a Quinto, è gravissimo in rianimazione al San Martino

Genova. Un ragazzo di 17 anni è stato soccorso in mare questo pomeriggio di fronte a Quinto e si trova attualmente in gravissime condizioni con sindrome da annegamento.

L’allarme è scattato intorno alle 16.00, quando una passante ha chiamato i soccorsi. Si tratta di un egiziano ospite della comunità Terra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con sommozzatori ed elicottero, la guardia costiera e la polizia.

Il giovane, in evidente difficoltà tra le onde e avvistato a faccia in giù, è stato recuperato privo di sensi dai sommozzatori e issato a bordo dell’elicottero che lo ha trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Il ragazzo è arrivato in ospedale in arresto cardiaco. Ora, grazie alle manovre di rianimazione compiute dai medici, si trova intubato ma comunque in condizioni critiche.

Da quanto si apprende il 17enne si era tuffato insieme ad altri minori stranieri non accompagnati. All’arrivo dei soccorsi quattro giovani del gruppo sono scappati mentre gli altri cinque sono stati identificati.