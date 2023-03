Raffica di incidenti, pioggia e olio sulle strade: mattinata da incubo per il traffico a Genova

Genova. Mattinata di passione per la viabilità a Genova, complice la pioggia che favorisce gli incidenti in particolare per i mezzi a due ruote. Code si registrano in particolare in Valpolcevera, nel Ponente cittadino e in Sopraelevata, ma anche sulla rete autostradale.

L‘investimento di un pedone a Bolzaneto, ricoverato in gravi condizioni al San Martino, è all’origine dei disagi che da stamattina interessano la Valpolcevera, compreso il casello autostradale. Il traffico è fortemente rallentato in via Costantino Reta a causa dei rilievi del nucleo infortunistico della polizia locale.

Un altro incidente con una persona ferita si registra nei pressi del casello di Pegli: in questo caso si tratta di uno scooter scivolato sull’asfalto bagnato. Le ripercussioni riguardano tutta la zona di Multedo e di conseguenza l’uscita dell’autostrada A10.

Ancora un incidente intorno alle 8.45 in corso Armellini, in circonvallazione a monte: anche qui coinvolto uno scooter, ma senza gravi conseguenze. Nella zona di Castelletto, inoltre, la polizia locale è intervenuta con Aster per la presenza di olio sulla carreggiata in via Acquarone e in via Cancelliere.

Non mancano le code in autostrada dovute ai cantieri: sulla A10 si registrano 2 chilometri tra il bivio A26 e Arenzano e altri 3 chilometri tra Varazze e il bivio A26 per lavori. Per lo stesso motivo ci sono 2 chilometri di coda in A26 tra il bivio A10 e Masone.