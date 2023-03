Raffica di furti nel Levante genovese, a Sturla rubate bici elettriche per 15mila euro

Genova. Raffica di furti ieri tra il tardo pomeriggio e la serata nel Levante genovese. I ladri sono entrati in azione tra Sturla e Quinto mettendo a segno tre colpi in poche ore.

Una dinamica che ricorda episodi analoghi registrati due settimane fa nel Ponente cittadino, con quattro colpi concentrati al sabato sera, facendo pensare che gli autori possano essere gli stessi in entrambi i casi. Su tutte le denunce indaga la polizia.

In via Marras, a Sturla, i malviventi sono riusciti a entrare in due box portandosi via tre bici elettriche per un valore complessivo di 15mila euro.

A Quinto sono state violate due abitazioni, una in via Antica romana di Quinto e l’altra in via Fabrizi: in entrambi i casi sono stati portati via monili di oro e gioielli per un migliaio di euro ciascuno.

Sempre nella giornata di ieri, ma in un’altra zona della città, i ladri sono entrati in un deposito di tabacchi di via Canepa a Struppa. Ancora da quantificare il valore della merce sottratta, che sarà determinato dalla proprietaria verificando l’inventario.