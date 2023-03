Racing Force avvia l’ampliamento della sede principale di Ronco Scrivia

Ronco Scrivia. Racing Force S.p.A., società capogruppo di Racing Force Group, leader mondiale nel mercato dei componenti di sicurezza per il motorsport, quotata sul segmento Euronext Growth a Milano (RFG) e Parigi (ALRFG), comunica l’avvio del progetto di ampliamento della sede principale del Gruppo a Ronco Scrivia, nella città metropolitana di Genova. L’opera, con completamento previsto per il 2024, consentirà a Racing Force Group di incrementare la capacità produttiva e di stoccaggio logistico a servizio dei propri clienti e delle società controllate in Bahrain e negli Stati Uniti.

Il progetto è stato curato da due studi di Genova, BD Ingegneria e MXM Architettura, incaricati di definire rispettivamente gli aspetti strutturali e architettonici. La superficie complessiva dell’edificio passerà dagli attuali 8.000 metri quadrati a circa 12.000, con una crescita del 50%, e i lavori procederanno senza interruzioni delle attività ordinarie. È stata posta particolare attenzione verso la sostenibilità ambientale, con soluzioni quali l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, di una rete di regimazione delle acque meteoriche, e l’utilizzo di materiali “green” ecocompatibili, che permetteranno di ottimizzare il fabbisogno energetico della sede.

Si tratta di uno degli investimenti privati più importanti degli ultimi 30 anni nella Valle Scrivia ed il più importante in assoluto per il Comune di Ronco Scrivia. Racing Force, multinazionale attiva in tre continenti, con vendite in 80 paesi in tutto il mondo, ha da sempre uno dei suoi punti di forza nello stretto legame con il territorio, sul quale continua a scommettere. L’espansione della sede in Liguria permetterà al Gruppo di consolidare la propria leadership nel mercato, favorendo di conseguenza l’occupazione e l’indotto locale.

L’ampliamento del complesso di Ronco Scrivia rientra nella strategia generale di sviluppo di tutte le sedi del Gruppo, in particolare quelle di Sakhir (Bahrain) e Mooresville (Stati Uniti). L’obiettivo è rispondere al costante incremento della domanda dei prodotti a marchio OMP, Bell, Zeronoise e Racing Spirit, così come supportare i programmi di diversificazione già avviati grazie al know-how maturato nelle competizioni motoristiche, i cui risultati inizieranno a concretizzarsi nel 2024. Ad oggi, Racing Force Group impiega oltre 500 dipendenti a livello globale, e l’espansione delle sedi si tradurrà in ulteriori assunzioni di personale nell’immediato futuro.

L’annuncio arriva dopo la partenza del Campionato Mondiale di Formula 1 2023, che vede Racing Force Group presente con un ampio dispiegamento della propria tecnologia, così come in altre serie automobilistiche quali il Campionato del Mondo Rally, il Campionato del Mondo di Formula E, oltre a NASCAR Cup Series e IndyCar Series negli Stati Uniti. Nelle cinque stagioni precedenti (periodo 2018-2022), i prodotti Racing Force Group hanno contribuito alla conquista di 37 titoli mondiali automobilistici su 53 in palio.

Paolo Delprato, Presidente e Amministratore Delegato di Racing Force Group, ha commentato: “La nostra strategia di crescita raggiunge adesso un’altra tappa fondamentale. Varato il piano di ampliamento della sede di Sakhir in Bahrain, in collaborazione con il Bahrain International Circuit (BIC), è ora la volta della sede di Ronco Scrivia, parte della città metropolitana di Genova, grazie al sostegno e alla collaborazione da parte di tutti gli enti locali coinvolti. Questi progetti di espansione, così come quello pronto al lancio negli Stati Uniti, sono decisivi per supportare la crescita attesa sul mercato, per potenziare ulteriormente il nostro livello di servizio, e per farci trovare preparati a partire dal 2024, quando i programmi di diversificazione inizieranno a concretizzarsi in numeri”.