Maxi furto a Quarto, ladri entrano in un appartamento e rubano una borsa con 52mila euro

Genova. Maxi furto ieri mattina in via Bottini a Quarto. Una donna di 51 anni che era uscita la mattina con il figlio per andare al lavoro al rientro poco prima delle 15 ha trovato il chiavistello inserito.

E’ riuscita comunque ad entrare dal giardino privato ma ha trovato una brutta sorpresa. L’appartamento completamente a soqquadro e la donna ha subito notato la scomparsa di tutto il denaro che lei custodiva in una borsa rossa, che aveva messo nel ripostiglio: ben 52mila euro che lei ha raccontato essere il provento della vendita dell’appartamento dei defunti genitori.

I ladri hanno rubato anche monili in oro per circa 10 mila euro. Sul posto le volanti della polizia e anche la scientifica. Indagini in corso.