Quarto, la vicenda del cancello chiuso che obbliga i bambini dell’asilo a fare mezzo chilometro in più

Genova. Fino a un paio di settimane fa i genitori che accompagnano, a piedi, i propri figlioletti alla scuola materna Il Pratone, a Quarto, potevano attraversare l’omonimo giardino. Un percorso che era stato pensato nel periodo Covid per rendere più efficienti i flussi. Da qualche tempo, però, raccontano alcuni portavoce delle famiglie, il cancello che da via Carrara portava al Pratone è stato chiuso e nonostante ripetute richieste agli uffici della Città Metropolitana, che occupa gli edifici dove si trova anche l’asilo, non è stato possibile far procedere alla riapertura.

“Questo disservizio non permette più a diversi genitori di recarsi a portare e a prendere i figli, bimbi tra gli 0 e i 5 anni, se non facendo il giro dell’intero isolato ossia allungando il percorso di 500 metri, passando per marciapiedi estremamente stretti e frequentati già da studenti delle scuole, percorso molto difficile e lungo con bimbi piccoli e passeggini”, racconta un papà, Emanuele Carrea.

“Abbiamo provato a parlarne sia con le maestre dell’asilo che col custode dello stabile degli uffici della Città Metropolitana, ma non siamo riusciti a risalire all’effettiva responsabilità, fatto sta che diverse famiglie ora soffrono il disservizio e nessuno sembra curarsene”, aggiunge.

I genitori fanno notare come l’apertura del cancello costituirebbe uno sforzo minimo per chi già apre il cancello principale del parco di via Carrara. “Considerato però che la pertinenza dell’area intera è della città metropolitana e che il cancello principale di via Carrara viene aperto regolarmente, sarebbe molto poco oneroso che chi è incaricato di aprirlo si incaricasse di aprire anche quello che separa il parco dalla scuola materna, considerato che vi sono comunque altri accessi non presidiati e che quindi non sussistono neanche ragioni di controllo degli accessi per cui debba restare chiuso”.

Le famiglie in realtà hanno osservato, più volte, come questa sia solo una delle problematiche della zona. Ultimamente nel giardino vicino all’asilo sono stati tolti persino i cestini dell’immondizia. “Questa si aggiunge a una conclamata mala gestione dell’area “Il Pratone”, dove hanno appena rimosso vecchi giochi che erano in effetti vetusti, ma senza sostituirli con nulla – aggiungono i genitori – di fatto le uniche altalene presenti sono state finanziate dai genitori, se no a oggi non ci sarebbero neanche quelle”.