Quando il digital divide è una questione d’età, in consiglio comunale la mozione per unire giovani e anziani

Genova. Uno scambio tra giovani e meno giovani generazioni per ridurre il divario digitale e, al contempo, quello sociale. La consigliera comunale di Vince Genova Arianna Viscogliosi, martedì prossimo, presenterà una mozione in consiglio comunale che impegna il sindaco e la giunta “ad attivare corsi in presenza, tenendo eventualmente conto delle sedi dei circoli genovesi, finalizzati a insegnare agli anziani l’utilizzo del personal computer, degli smartphone, delle app e delle funzioni tecnologiche necessarie anche per accedere ai servizi della pubblica amministrazione”.

La mozione, che Viscogliosi auspica sia votata all’unanimità, impegna l’amministrazione a “valutare di attivare bandi rivolti al mondo del terzo settore e delle imprese e dei circoli per individuare e supportare iniziative capaci di contrastare l’isolamento e favorire la socialità e il benessere fisico e intellettuale degli anziani, promuovendo l’alfabetizzazione digitale e la collaborazione tra giovani ed anziani”.

Tra Spid, fascicoli del cittadino, cartelle sanitarie, uso del trasporto pubblico e pagamenti delle imposte o di bollettini, l’uso degli strumenti digitali è sempre più importante e a volte necessario. Non solo, l’uso del digitale favorisce anche quella transizione ecologica che è basata anche sulla dematerializzazione dei documenti “di carta”.

“Nell’attuale società – scrive Viscogliosi nel testo della mozione – ogni individuo non può più esimersi dall’uso delle tecnologie digitali, essendo le stesse ormai presenti in ogni aspetto della vita di tutti noi e rappresentando uno strumento di contrasto alle disuguaglianze sociali, oltre che di accesso ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione; la pandemia ha messo in luce una serie di criticità e di difficoltà soprattutto in coloro che non avevano adeguate conoscenze informatiche e non possedevano apparecchiature tecnologiche, di fatto aumentando differenze e disuguaglianze”.

Viscogliosi propone la mozione sottolineando anche la specificità di Genova, con una “percentuale della popolazione anziana molto alta”, “occorre quindi rendere accessibile il web ed i servizi digitali anche a chi ne ha meno dimestichezza, supportando gli anziani nell’utilizzo della rete e offrendo un sostegno pratico all’utilizzo della tecnologia digitale nella quotidianità”.

Secondo la mozione “l’annullamento del divario digitale passa attraverso la collaborazione tra giovani e anziani” ed “è opportuno quindi farli incontrare e lavorare insieme, con un sostegno concreto per l’alfabetizzazione digitale. In tal modo i giovani opereranno come facilitatori e tutor informatici promuovendo l’uso di nuove tecnologie anche in riferimento alla pubblica amministrazione”.

Un’iniziativa che guarda anche a esperienze passate: negli anni scorsi il Comune di Genova aveva attivato un progetto di formazione digitale in presenza, che aveva visto una grande partecipazione, da parte dei giovani e destinato agli over 65, denominato Click Easy. Si potrebbe replicare su scala capillare, secondo Viscogliosi, anche sfruttando le molte realtà di circoli che accolgono frequentatori anziani e che potrebbero costituire la sede per organizzare questi corsi sul territorio.