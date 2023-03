Pubblica la foto di un verificatore che multa le auto in sosta, Amt fa scattare la denuncia

Genova. Su Facebook un utente pubblica la foto di un verificatore Amt, parzialmente riconoscibile in volto, che si appresta a sanzionare auto in sosta vietata. E dall’azienda parte una denuncia contro ignoti. È successo negli scorsi giorni a Genova dopo la segnalazione arrivata dal sindacato Fna Ugl su un post comparso sul gruppo Sei di Marassi se… corredato dall’avviso: “Multe in arrivo in via Robino”

“È moda ormai fotografare autisti e verificatori e poi, in barba alle leggi sulla privacy, fare post sui social, con commenti molto sgradevoli – commenta il segretario ligure Roberto Piccardo -. Purtroppo il collega riconosciuto è stato raggiunto da insulti di ogni tipo. Vorrei ricordare a chi compie questi atti vergognosi che gli autisti sono sempre stati presenti in ogni circostanza, dalle alluvioni alla caduta del Morandi, gli stessi autisti che ogni giorno ricevono insulti gratuiti, minacce e aggressioni”.

“A seguito dell’ultimo post, dove viene immortalato un dipendente, abbiamo chiesto e ottenuto che Amt proceda a denunciare il fatto e a far rimuovere le foto, perseguendo i colpevoli – annuncia Piccardo -. La nostra organizzazione è a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici del trasporto pubblico locale e, sapendo in che condizioni molte volte sono costretti a lavorare, chiedono per questa categoria il rispetto dovuto. Questi leoni da tastiera devono prendersi le proprie responsabilità davanti alla legge”.

“Abbiamo posto all’evidenza dell’autorità competente quanto segnalato, per i provvedimenti più opportuni“, conferma l’azienda. Nel frattempo il post risulta già cancellato.

In base alla legge sulla privacy è vietato pubblicare l’immagine di una persona senza la sua autorizzazione, con l’eccezione di manifestazioni ed eventi pubblici e di foto divulgate per interesse pubblico.