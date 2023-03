Protezione civile, incontro tra Toti, Giampedrone e Zanotelli: “Base per lotta su incendi e siccità”

Genova. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone hanno incontrato oggi, nella sede di piazza De Ferrari, Giulia Zanotelli, presidente della Commissione Protezione Civile della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e assessore alla Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento insieme alla struttura tecnica della Protezione Civile della Provincia Autonoma.

“Una visita gradita e importante – dichiarano il presidente Toti e l’assessore Giampedrone – che lascia presagire alla costruzione di una collaborazione più stringente tra i nostri Enti e territori, soprattutto sull’implementazione della capacità di prevenzione e intervento per quanto riguarda la lotta agli incendi boschivi e la siccità. Abbiamo fatto il punto sul lavoro portato avanti dalla presidente Zanotelli e dalla Commissione Protezione Civile, di cui facciamo parte come Regione Liguria, sulle partite più significative tra le le emergenze aperte con il Dipartimento nazionale e il ministro Musumeci. Abbiamo parlato anche di alcuni temi come il riparto del fondo per le emergenze regionali che, nelle prossime settimane, dovrà essere approvato in sede politica e tecnica dalla stessa Commissione.

Una giornata – proseguono Toti e Giampedrone – che sancisce un rapporto di grande stima e collaborazione reciproca tra i nostri Enti e, ovviamente, di supporto all’attività dell’assessore Zanotelli in qualità di presidente della Commissione, che ci stimola e invita a continuare sulla strada intrapresa in questi anni su tutte le tematiche più significative del settore della Protezione Civile. Auspichiamo presto un nuovo appuntamento, nei prossimi mesi, con una bozza di accordo tra i nostri Enti da poter valutare e sottoscrivere”.

“Ringraziamo Regione Liguria e in modo particolare il presidente Toti e l’assessore Giampedrone per l’accoglienza e la struttura della Protezione Civile per la grande collaborazione che ha dato e sta dando a tutto il sistema Paese – commenta l’assessore Zanotelli – Tra i punti toccati nell’incontro di oggi c’è stato anche quello della formazione e del reperimento di risorse umane nel mondo del volontariato, sul quale dobbiamo stimolare ancora di più il Paese nell’avvicinare le giovani generazioni, affinché questo patrimonio non venga meno. Peraltro stiamo lavorando in maniera congiunta con altri ministeri e Commissioni al fondamentale tema della siccità – continua Zanotelli – sul quale, già negli scorsi mesi, è stato inviato un documento congiunto rispetto alle richieste dei territori che non sono soltanto economiche, ma anche di modifica normativa e snellimento delle procedure”.

“Tra le varie tematiche affrontate in questa giornata di approfondimento tra uffici della Sala Operativa regionale e il dipartimento di Protezione Civile – aggiungono gli assessori Giampedrone e Zanotelli – è emersa anche la chiara necessità di rafforzare ancora di più il dialogo, già avviato con il Governo, per porre al centro dell’azione delle due regioni e, più in generale, del sistema nazionale di Protezione Civile, anche gli interventi di carattere strumentale e di resilienza sia per la parte di difesa suolo che, ovviamente, per l’emergenza siccità di queste settimane, anche alla luce della cabina di regia che il Governo si sta preparando ad istituire”.