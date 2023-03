Protesta degli edili, in consiglio regionale l’ordine del giorno mette d’accordo tutti

Genova. “Problematiche connesse ai crediti fiscali nel settore edile”. Oggi il consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno che impegna la giunta a promuovere ogni possibile azione di sensibilizzazione presso le sedi opportune nonché l’attivazione di un tavolo tecnico per valutare e individuare le azioni necessarie al possibile incontro tra domanda ed offerta di cessione di crediti fiscali per il tramite delle associazioni economiche di categoria direttamente e indirettamente coinvolte affinché’ si possa addivenire all’apertura di una piattaforma di collocamento dei crediti relativi alle lavorazioni in essere sul territorio.

La consigliera Lauro prima firmataria del documento dichiara che “l’indirizzo politico che si è voluto dare al presidente Toti è quello di esprimere non solo il nostro sostegno all’edilizia come settore chiave dell’economia e della società nella creazione di posti di lavoro, nell’innovazione tecnologica e nel miglioramento delle condizioni di vita delle persone, ma di sottolineare la gravità della situazione visto che nella solo area della Città metropolitana di Genova risultano incagliati ad oggi circa 350 milioni di euro di crediti ai quali dovrebbero aggiungersi a breve ulteriori 450 milioni di crediti maturandi e che i debiti insoluti dei General contractor nei confronti delle circa 1900 imprese ammonta a circa 100 milioni”.

Inoltre, continua la consigliera Lauro, “l’edilizia ha dimostrato di essere un settore in continua evoluzione, sempre più attento alle esigenze di sostenibilità ambientale e di benessere delle persone nella costruzione di edifici ad alta efficienza energetica, con un alta riduzione di impatto ambientale dei materiali da costruzione e la promozione di spazi verdi e di qualità che rappresentano solo alcune delle sfide che l’edilizia sta affrontando con successo pertanto è importante che il governo continui a lavorare in tale direzione per addivenire ad una soluzione del problema”.