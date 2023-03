Processo Morandi, la figlia dell’inventore delle ‘riflettometriche’: “Metodo non assoluto da convalidare con ulteriori controlli”

Genova. Un metodo qualititativo e complesso da analizzare, affidabile nel registrare anomalie nella tensione di un cavo metallico ma con dei limiti. Altri Paesi nel mondo che l’hanno utilizzato infatti erano stati “più prudenti” e quindi hanno chiesto gradi di rischio più dettagliati e soprattutto per prassi o addirittura per legge hanno deciso che a partire da un grado 2 di anomalia rilevata dovessero per forza svolgersi altri accertamenti in loco, come per convalidarne i risultati.

Così Barbara Nava, figlia del perito Guglielmo Nava che brevettò insieme ad alcuni studiosi svizzeri il metodo delle indagini riflettometriche le ha descritte oggi in aula. (Di cosa sono le prove riflettometriche, utilizzate per 30 anni sul ponte Morandi come metodo ‘principe’, si è parlato a lungo anche nell’udienza di ieri, ndr)

La donna ha spiegato che il padre ci aveva messo 15 anni a studiare e implementare il programma (che insieme alla macchina venne acquistato negli Stati Uniti) e che alcuni dei Paesi con cui lavorano (Canada, Francia Brasile e Stati Uniti) avevano scelto comunque un sistema più prudente: “Le prove riflettometriche – ha spiegato Nava – registrano delle anomalie rispetto a un cavo metallico. Mio padre era in grado di interpretarle, ma io per esempio dopo la sua morte avvenuta nel 2015 capii che non ne ero in grado”. Così l’azienda fornitrice del sistema brevettato faceva eseguire i test e poi analizzare i dati direttamente alla società Most in Italia che con il padre Guglielmo Nava aveva collaborato fin fin da quando il sistema fu acquistato intorno agli anni duemila.

E prima? La teste ha raccontato che le prove riflettometriche eseguite dalla sua azienda per conto di Autostrade negli anni novanta erano effettuate tramite un sistema fatto da “oscillometri collegati a una macchina fotogratica tipo polaroid”. Ne usciva una sorta di ‘lastra’ che doveva essere analizzata.

La donna ha ribadito che il padre era perfettamente in grado di analizzare i dati “lui lo aveva inventato e il sistema è affidabile ma non è assoluto per questo e per questo deve essere accompagnato da un’ispezione visiva”. Il sistema infatti “era influenzato dall’umidità come anche dalla presenza di troppi cavi attorcigliati o ancora dalla presenza di giunti”.

A margine dell’udienza la donna è stata anche più esplicita nello spiegare perché le prove riflettometriche non siano state in grado di evitare il crollo del ponte: “Se io consegno una lastra – ha detto – e se questa lastra non viene guardata, non è colpa nostra”.

In aula aveva spiegato come in altri Paesi già da un livello 2 di anomalia (un livello non altissimo rispetto alla scala italiana di 5) “andavano immediatamente a controllare. Succedeva in Canada e negli Stati Uniti e anche in Brasile dove il sistema era stato validato ma con l’obbligo di affiancarlo ad altri tipi di controlli. Questi Paesi erano più prudenti”.

Nell’udienza di oggi è stato sentito anche un dipendente della ditta Most, Roberto Brignola, che effettuava le prove riflettometriche utilizzando il metono da Nava senior, che aveva installato l’armadietto con cui si facevano le misurazioni e l’altro socio dell’azienda, Alberto Gennari Sartori, che ha raccontato, come già aveva fatto ieri Mauro Tommasini come subito dopo il crollo del ponte Morandi furono convocati in diverse riunioni da Aspi e Spea che volevano che la Most trasformasse un’indagine qualitativa in valori quantitativi circa la sicurezza dei cavi e quindi degli stralli.

Come ha spiegato ieri l’altro testimone però la Most disse che non era possibile farlo: “In particolare nella prima riunione in cui erano presenti oltre all’ingegner Ceneri anche Ferretti, il progettista De Angelis e in qualche momento l’amministratore delegato di Spea Galatà il tema principale era la scala di valutazione dei livelli delle anomalie, vale a dire come interpretare le scale e se fosse possibile passare da una scala qualitativa a una scala quantitativa.

La nostra risposta fu che il metodo delle riflettometriche è indiretto e qualitativo e che quindi per stabilire una correlazione e arrivare a stime di riduzione di sezione dei cavi sarebbero servite ulteriori indagini conoscitive“.