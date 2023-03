Processo Morandi, in aula il ‘mastino’ Migliorino: “Sulle manutenzioni non c’era corrispondenza tra carte e realtà. A Genova nessun verbale di ispezioni”

Genova. Dopo la sfuriata del presidente del collegio Paolo Lepri contro il pm Cotugno circa il rischio di prescrizione del processo nell’udienza di oggi sul crollo di ponte Morandi è stato sentito l’ex ispettore del Mit Placido Miglorino, oggi provveditore alle opere pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata.

Migliorino è considerato un testimone importante per l’accusa perché, a distanza di diversi mesi dalla tragedia del 14 agosto 2018 (precisamente alla fine del 2019 quando cominciarono ad emergere le criticità su altre infrastrutture in capo al primo tronco di Aspi), era stato chiamato dal ministro Toninelli a ispezionare praticamente tutta la rete autostradale ligure. Aveva documentato le condizioni di manutenzione di viadotti e gallerie. e spesso era intervenuto anche in emergenza sulla gestione della viabilità.

Un lavoro enorme e puntuale, spesso contestato dai vari concessionari, tanto da vedersi affibbiato il soprannome di ‘Mastino’, come rivelato da alcune intercettazioni emerse durante l’inchiesta sui report falsificati dei viadotti: “La mia priorità è la sicurezza – sottolineò in un più occasioni a Genova24 e lo ha ribadito ancora stamani a margine dell’udienza – mi rendo conto che i cantieri mettono in difficoltà la viabilità ma se certe opere sono in queste condizioni non possiamo far finta di nulla“.

Durante la sua lunga deposizione, rispondendo alle domande del pm Walter Cotugno, Migliorino ha ricordato in aula le evidenze rispetto allo stato manutentivo delle infrastrutture da lui trovato una volta ricevuto l’incarico di ispezionare tutta la rete autostradale ligure. “Il tracciato genovese e ligure è molto particolare sia per la struttura in sé, composta praticamente solo di viadotti e gallerie, sia per l’età delle opere stesse e anche per la vicinanza al mare. Un rete che richiede una particolare attenzione – ha specificato Migliorino come premessa alla risposta sul suo operato in Liguria dal 2019 in poi – La situazione che ho trovato mi ha portato a non condividere la corrispondenza dello stato di fatto e quello scritto nelle ispezioni fatte in precedenza dal concessionario”, in questo caso Aspi. In altre parole sulla carta lo stato di salute di gallerie e viadotti era una cosa, nella realtà verificata dall’ispettore, invece, era un’altra.

Il super ispettore ha poi specificato che “la prima cosa che facevo era quello di verificare se il rapporto era sufficientemente rappresentativo dello stato reale – ha sottolineato – Se così non era chiedevo le verifiche fatte e se queste non c’erano procedevo a farne ex novo”. Da qui la lunga stagione di interventi sulla viabilità del nodo autostradale genovese, che, si ricorderà, in alcuni casi portò a limiti di carico e riduzioni di carreggiate ancora oggi vigenti. “Quello su cui mi sono concentrato maggiormente erano le condizione degli appoggi degli impalcati sui piloni – specifica – che molto spesso ho trovato inclinati invece che dritti. Una cosa che comprometteva la lo funzione in caso di frenature dei mezzi sulla carreggiata”. Una condizione che in quei mesi portò a interventi sulle capacità di carico di alcuni viadotti, dal Sori al Bisagno sulla A12 e diversi sulla A26, ma anche su A10 e sulla A7.

Un altro aspetto portato in aula da Migliorino è stata la mancanza di verbali di ispezione negli uffici del Uit Genova, vale a dire l’ufficio ispettivo territoriale relativo al nodo ligure, già operante anche pre crollo.: “Quando sono andato a fare ispezioni a Genova – ha spiegato Migliorino – non ho documentazione simile fatta in precedenza dal personale dell’ufficio territoriale relativo. Non c’erano verbali acquisiti riguardo ispezioni sulle opere che andavo a monitorare”.

Sul perché non ci fossero quei verbali Migliorino, a margine dell’udienza, non ha voluto sbilanciarsi: “Non lo so – ha detto ai giornalisti fuori da palazzo di Giustizia – evidentemente non avevano ritenuto di acquisirli. Io lavoravo basandomi per prima cosa sui verbali di ispezione e non avendoli trovati negli uffici ovviamente li ho chiesti dalla società concessionaria”. Dice di non essersi stupito di questa assenza “perché ogni responsabile degli uffici ispettivi agiva in base a proprie valutazioni. Io sono stato mandato dall’allora ministro a fare verifiche straordinarie, io avevo bisogno di documentazione e l’ho acquisita dalla società concessionaria ma lungi da me qualsiasi tipo di analisi su quello che è l’operato di altri colleghi, non è una domanda a cui io posso rispondere”.

Nell’udienza di ieri la procura ha fatto osservare come dopo il crollo del Morandi i voti negativi sullo stato degli altri viadotti del primo tronco si sono impennati: “Io questo l’ho verificato anche durante le mie visite ispettive straordinarie qui a Genova – ha detto oggi Migliorino ai cronisti – La società concessionaria più volte mi ha consegnato quelli che erano i report, poi modificati successivamente con l’attribuzione dei nuovi punteggi”.

In questo caso Migliorino alla domanda se i voti negativi più alti fossero determinati da un peggioramento dello stato dele opere oppure da un metodo diverso utilizzato nell’assegnazione dei voti non ha difficoltà a rispondere: “Verosimilmente l’infrastruttura era sempre quella e ad essere cambiato era il criterio di valutazione”.