Processo Morandi, il direttore di Most: “Le prove riflettometriche? Necessitano di ulteriori ispezioni che non ci sono state chieste”

Genova. Nei giorni successivi al crollo del ponte Morandi i soci della società Most, che per anni aveva eseguito le prove riflettometriche sul viadotto Polcevera, furono convocati in tutta urgenza prima da Spea e poi da Aspi: nelle due riunioni con Spea (la prima del 19 agosto, 5 giorni dopo il crollo dove morirono 43 persone) venne chiesto a Most di trasformare il valore di corrosione qualitativo che è l’unico che si può estrapolare dalle prove riflettometriche in quantitativo. Cercano certezze i massimi vertici dell’azienda controllata da Autostrade per l’Italia e deputata alla manutenzione del ponte: in vista delle indagini che si erano già aperte in procura volevano giustificare il loro ‘non intervento sulla pila 9 per decenni proprio in base a quei risultati.

E nella riunione che si tenne nella sede di Aspi del 20 agosto 2018, Michele DonFerri addirittura chiese all’azienda Most se si poteva riuscire a valutare il livello di sicurezza degli stralli in funzione delle anomalie riflettometriche che avevano constatato negli anni. In entrambi i casi la Most rispose negativamente: non si può fare ,servirebbero altri dati di cui non siamo in possesso, hanno risposto i tecnici.

A parlare di questo tipo di monitoraggio, utilizzato per il controllo del ponte Morandi per 30 anni come fosse il Vangelo, è stato oggi l’ingegnere elettronico Mauro Tommasini, prima dipendente di Cnd e poi direttore tecnico di Most le aziende che le hanno eseguite nel corso degli anni prima per Autostrade e poi per Spea.

Le prove riflettometriche, brevettate all’inizio degli anni Novanta da un consorzio italo-svizzero (prove di tipo qualitativo (e non quantitativo), vale a dire che non possono indicare con certezza il grado di corrosione di una struttura in cemento armato ma solo un ‘range’. Si effettuano collegando all’estremità di un cavo un impulso elettrico che avviva all’altra estremità e rimanda un’onda riflessa appunto dalla cui forma dovrebbero emergere le anomalie rispetto alla tensione e alla corrosione del metallo. E hanno diversi limiti: possono quindi commettere ‘errori’ se per esempio c’è troppa umidità nell’aria o se i trefoli collegati sono troppo attaccati o ingarbugliati ad altri cavi d’acciaio.

Servono a “orientare delle azioni” ha spiegato lo stesso Tommasini, vale a dire se i risultati danno valori (compresi in scale che sono fra l’altro cambiate nel tempo) abbastanza preoccupanti occorre che siano accompagnate “da ispezioni visive, a distanza di braccio con martellature” oppure da indagini endoscopiche o ancora prove invasive come scassi o carotaggi. Ma a Most Autostrade prima negli anni Novanta e poi Spea dopo la privatizzazione, non fecero mai eseguire a Most indagini ulteriori e nemmeno, quanto altri tipo di ispezioni ci furono come nel 2015 “non ci comunicarono mai i risultati” ha spiegato Tommasini.

Il teste stamattina in aula, incalzato dal pm Walter Cotugno e anche dal presidente del collegio Paolo Lepri, ha dovuto spiegare che in un paio di occasioni le relazioni di Most sui risultati delle prove furono modificate su indicazione del coordinatore dei tecnici di Spea Maurizio Ceneri. In uno dei diversi casi mostrati in aula il suggerimento di Most di compiere ulteriori verifiche “a distanza di 12 mesi” era diventato nella versione definitiva di “12-24 mesi”. In questo caso lo stesso teste, che sembra in un primo momento non ricordare chi gli avesse suggerito la modifica, è stato ripreso dal pm e soprattutto dal presidente del collegio.

Le prove riflettometriche fra l’altro, già parecchio criticate da periti e consulenti tecnici in quanto considerate parziali e non attendibili se utilizzate da sole, secondo quando emerso anche dall’udienza di oggi sono state sicuramente usate parecchio in Italia per diversi anni ma come ha spiegato lo stesso Tommasini su domanda dell’avvocato del Comitato dei parenti delle vittime “l’ultima volta che ci sono state chieste è stato circa 3 anni fa prima del Covid” e l’unico ente esterno che le ha certificate come valide al 75% è stato il ministero dei lavori pubblici del Brasile.