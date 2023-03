Procedura di sfratto per la storica pasticceria Quaglia a Sampierdarena, il quartiere si mobilita

Genova. Domani sera, mercoledì 22 marzo, alle 19, in via Cantore si terrà un presidio di solidarietà nei confronti della storica pasticceria Quaglia di Sampierdarena che rischia di chiudere dopo che la titolare Giorgia Musumarra ha ricevuto un’intimidazione di sfratto.

Commercianti, residenti, amici e clienti del locale si sono dati appuntamento per manifestare contro la chiusura di un locale, che in oltre 70 anni di attività, è un punto di riferimento per tutto il quartiere.

“Vi aspettiamo numerosi” scrive la titolare Giorgia Musumarra sulla pagina Facebook del locale, sulla quale è stato condiviso, proprio pochi giorni fa, uno sfogo per raccontare quanto sta accandendo.

“Alcuni condomini – scrive Giorgia Musumarra – hanno deciso di voler farci togliere i tavolini sotto il porticato (condominiale) e ancora peggio una disdetta di locazione su una porzione del locale. La disdetta di un contratto si protrae da un decennio. Ma vorrei essere chiara: non sono morosa! Per questo, non mi spiego il motivo per cui vogliono mandarci via”.

[fonte fotografia: pagina Facebook pasticceria Quaglia]