Primavera: Sampdoria-Atalanta (2-1), decisa da un ‘golazo’ di Leonardi

Genova. Partiamo con le distinte consegnate, dai mister Tufano e Fioretto, all’arbitro Scatena di Avezzano, assistito da Barberis di Collegno ed El Filali di Alessandria:

Sampdoria (3-5-2): Tantalocchi; Miettinen, Aquino, Migliardi; Porcu, Uberti, Cecchini, Pozzato, Di Mario; Ivanović,Montevago. A disposizione: Scardigno, Gentile, Villa, Peretti, Savio, Caruana, Chilafi, Conti, Segovia, Straccio, Leonardi, Ntanda.

Atalanta (3-5-2): Bertini; Regonesi, Ghezzi, Tavanti; Colombo, Riccio, Muhameti, Mendicino, Palestra; Vlahović, De Nipoti. A disposizione: Pardel, Bernasconi, Roaldsøy, Chiwisa, Omar, Bordiga, Stabile, Vavassori, Bevilacqua, Falleni, Cellerino.

Per poi iniziare a raccontare un primo tempo, che all’improvviso è diventato scuro per la Samp al 41°, quando ha subito il pareggio bergamasco, grazie ad una prodezza di De Nipoti (il 10 è senza dubbio un talento), ma soprattutto per una disattenzione difensiva, che di certo avrà mandato su tutte le furie Tufano.

In effetti fino a quel momento la Samp aveva dominato il match, grazie alla spinta di due perfetti cursori sulle fasce (Porcu e Di Mario), una sapiente regia di Cecchini ed Uberti, due braccetti difensivi (Miettinen e Migliardi, tanta manna per la categoria) e due punte capaci di difendere palla (Ivanović) e di buttarla dentro (Montevago).

Già al 4°, infatti, su corner di Migliardi, subito Ivanović ha cercato il goal di testa, ma Riccio gli ha deviato ancora la sfera in angolo.

All’11° è stato Porcu ad incunearsi in area in dribbling e ad impegnare Bertini in una parata in due tempi.

A dire il vero, al 12°, l’altro serbo in campo (coi lombardi), Vanja Vlahović, ha chiamato Tantalocchi ad una super parata in tuffo, ma subito dopo, a certificare la maggior maturità di gioco, al 14°, Migliardi ha servito il compagno di sinistra Di Mario, molto bravo a crossare teso in mezzo, dove Montevago, in spaccata ha freddato Bertini (1-0).

Al 28° coast to coast di Montevago, che è arrivato sul fondo per poi metterla in mezzo, dove ha trovato il mancino al volo di Di Mario, pronto a chiamare Bertini ad una paratona.

Al 36° è stato ancora l’ex Entella a solcare la fascia sinistra per poi, dal fondo, impegnare Bertini in una parata sul primo palo.

Al 41° però è arrivato il patatrac, con De Nipoti, che su una innocua rimessa laterale, si è inventato un velo per se stesso (cui ha abboccato Aquino), che gli ha consentito di rimettere in pari (1-1) il risultato.

E per poco al 45°, sempre De Nipoti, approfittando del momentaneo sbandamento blucerchiato, non ha ribaltato la partita, con un colpo di testa (su corner) finito a fil di palo.

Al 65° Tufano, oltre a cambiare Pozzato con Conti, ha mischiato le carte a livello difensivo, con l’ingresso di Villa per Porcu, impostando la linea a cinque difensiva, con Di Mario, Villa, Aquino, Miettinen, Migliardi (da destra a sinistra) e dodici minuti dopo ha sostituito Ivanović con Leonardi, mentre l’Atalanta nel contempo ha immesso Chiwisa e Stabile per Mendicino e Vlahović.

Sembrava una ripresa con note importanti dettate solo dai cambi dei mister, visto che all’86°, Fioretto ha buttato dentro Vavassori per De Nipoti e Roaldsøy per Muhameti… ed in effetti la sfida l’ha vinta Felice Tufano, col jolly Leonardi, che all’88°, si è ricordato che in una video intervista su Genova 24, Giovanni Invernizzi aveva condiviso il parere di un nostro ascoltatore che aveva osato paragonare i colpi di Leonardi a quelli di Alviero Chiorri… tanto che, con una ruleta, l’ex catanese ha inventato un ‘golazo’ degno del Marziano, con cui ha scavato un solco fra la Samp e la zona play out