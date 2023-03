‘Prevenzione Comune di Genova’, la nuova piattaforma che ‘prevede’ le esondazioni

Genova. È stata presentata quest’oggi, presso la Sala emergenza del decimo piano del Matitone, “Prevenzione Comune Genova”, la nuova piattaforma di monitoraggio ed elaborazione dati meteo-idrogeologici a supporto del Sistema Comunale di protezione civile.

Il nuovo strumento a disposizione della Protezione Civile di Genova riuscirà ad elaborare i dati raccolti in tempo reale per prevedere, sulla base di oltre 300 eventi storici registrati, le ripercussioni immediate sul territorio. Per esempio se in un determinato punto del bacino di un torrente sta piovendo in una determinata quantità, il sistema istantaneamente troverà gli scenari possibili su tutto il percorso dell’acqua. “Un sistema che ci permette di avere diversi minuti di anticipo per prendere provvedimenti istantanei in caso di necessità – sottolinea l’assessore alla Protezione Civile Sergio Gambino – Un esempio? Nel 2019 il Fegino è esondato nel giro di circa 10 minuti dall’inizio dell’evento. Con questa piattaforma con quel dato di pioggia sapremmo che in quel lasso di tempo possiamo agire. Ugualmente su altri bacini più grandi, come il Bisagno, che ha un tempo di corrivazione – cioè quanto tempo impiega l’acqua a scendere da monte a valle – di circa 40 minuti. Questo strumento aumenta sensibilmente i tempi di risposta durante una crisi. Sappiamo tutti che l’arma principale a nostra disposizione è la prevenzione, tuttavia occorre essere in grado di poter agire in fretta nel qui e ora e in questo la tecnologia ci può essere estremamente utile, se non fondamentale integrando in tempo reale i dati di pioggia e di livello idrometrico registrati sul territorio, garantendo un continuo monitoraggio mediante informazioni derivanti da stazioni meteo, idrometri, webcam, radar, satellite e presidi territoriali”.

La piattaforma è stata realizzata da Liguria digitale nell’ambito del progetto “Modello digitale dati di pioggia e livello idrometrico” del Programma Operativo Nazionale per le Città Metropolitane (PON-METRO) 2014-2020 ed è stata progettata con lo scopo di favorire una tempestiva ed efficace attivazione del sistema di protezione civile ai fenomeni meteo-idrologici che possono colpire il territorio comunale, un territorio morfologicamente complesso e caratterizzato da corsi d’acqua con tempi di risposta ridotti, che non consentono di attivare processi decisionali ma richiedono azioni immediate.

“Siamo sempre – ha detto Enrico Castanini, amministratore unico di Liguria Digitale – al fianco del Comune come supporto tecnico e operativo nella realizzazione di progetti digitali innovativi. Abbiamo messo in campo i nostri migliori project manager per questa piattaforma importante per la sicurezza dei cittadini e in grado di garantire un costante monitoraggio dei dati rilevati. Velocizzare la risposta alle criticità e alle emergenze, in un territorio come quello genovese, spesso interessato da fenomeni meteorologici di grande impatto, è una priorità”.

“Con questa piattaforma – nell’ambito dell’Accordo Operativo con Arpal (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure) per l’ulteriore sviluppo e aggiornamento dello strumento di nowcasting idrologico denominato “Piccoli bacini”, mediante il confronto dei dati registrati con modellazioni meteo-idrauliche e scenari di rischio pre-elaborati – è possibile simulare la risposta dei corsi d’acqua a brevissimo termine, permettendo l’individuazione tempestiva delle criticità e il raggiungimento di un maggior livello di dettaglio spazio-temporale sull’evoluzione dei fenomeni”

“L’elaborazione complessiva delle informazioni rappresenta uno strumento di supporto alle decisioni del Centro Operativo Comunale in corso d’evento, contribuendo all’individuazione delle idonee misure di protezione e alla razionalizzazione delle risorse disponibili. Prevenzione Comune Genova è una piattaforma dinamica, predisposta per aggiornamenti continui e future implementazioni in funzione degli sviluppi scientifici e tecnologici, così da adeguarsi all’intensificazione dei fenomeni e all’aumento della frequenza degli eventi estremi a cui il territorio comunale potrà essere esposto”.