Prende il volante e salva il pullman dal dirupo: i riflessi della maestra che ha salvato i bambini in A10

Pietra Ligure. E’ grazie ai riflessi di una insegnante se nessuna delle persone a bordo dell’autobus si è fatta male in modo grave. A raccontare cosa è accaduto stamane sul pullman pieno di studenti che viaggiava sull’A10 e che si è schiantato contro il muro all’altezza di Pietra Ligure è Serena Carelli, preside dell’Istituto Comprensivo Boine di Imperia, di cui fanno parte i cinquanta ragazzini che, insieme a cinque docenti, stavano andando in gita a Limone Piemonte per una giornata sulla neve organizzata dalla locale scuola di sci.

“L’autista si è sentito male ed ha perso i sensi – racconta Carelli -. Per fortuna una maestra ha avuto la prontezza di tenere il volante, limitando i danni e salvando la comitiva”. Secondo quanto emerso, infatti, la manovra dell’insegnante avrebbe evitato che il mezzo carico di bambini finisse giù da dirupo alla destra della carreggiata che stava percorrendo.

Il volante era rimasto nelle mani dell’autista privo di sensi, ma la robusta contro manovra della donna avrebbe evitato che il mezzo uscisse di strada, finendo chissà dove: grazie al suo intervento il pullman sarebbe andato invece a sinistra, invadendo l’altra corsia, in quel momento quasi vuota, e finendo la sua corsa contro il muro di contenimento del versante. E la bassa velocità ha evitato il peggio.

“E’ andata bene, che in quel momento non passavano altri mezzi nell’altra carreggiata e che il guard rail ha frenato la corsa del mezzo, altrimenti avrebbe preso tutt’altra piega”. A parlare è Ilaria Gallio una delle due maestre che con il loro intervento hanno evitato che il malore accusato dall’autista del bus si trasformasse in tragedia. “Io e la mia collega ci siamo accorte, che l’autobus iniziava a sbandare. Inizialmente ci siamo dette: l’autista non sta seguendo molto la carreggiata, ma non abbiamo dato troppo peso. Una frazione di secondo dopo, ha cominciato a strisciare contro il muro dell’autostrada e lì ci siamo spaventate. Mi sono alzata per vedere cosa stesse facendo l’autista ed ho visto che aveva le braccia e il tronco sul volante e sono intervenuta”.

“Le insegnanti presenti – conclude – Hanno saputo gestire nel migliore dei modi la situazione e per fortuna tutto si è risolto per il meglio, anche se con un grande spavento, sicuramente difficile da dimenticare“.