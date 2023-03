Premio Andersen, posticipato all’11 aprile il termine per l’invio delle fiabe

Sestri Levante. L’atteso Premio Andersen-Baia delle Favole dedicato alla letteratura per l’infanzia, giunto quest’anno alla 56° edizione, proroga a martedì 11 aprile 2023 il termine ultimo per partecipare al concorso con la propria fiaba inedita.

La fiaba con cui concorrere non deve essere stata mai pubblicata, quindi non deve essere apparsa sul web o spedita ad altri concorsi e premi (anche se non è stata premiata, vale la sola partecipazione). Il tema della fiaba è libero. Le opere possono essere scritte in lingua italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola, araba, cinese e russa.

Le categorie del premio sono le seguenti:

PICCINI (3-5 anni, elaborati di gruppo extrascolastico o di classe)

BAMBINI (6-10 anni, individuale o in gruppo extrascolastico o di classe)

RAGAZZI (11-17 anni, individuale o in gruppo extrascolastico o di classe)

ADULTI (da 18 anni, solo individuale)

SCRITTORI PROFESSIONISTI (da 18 anni, con almeno tre opere di narrativa compiute e a nome unico, non in self-publishing e non a pagamento o con case editrici a doppio binario, solo individuale)

ILLUSTRATORI (da 16 anni, individuale o in gruppo solo extrascolastisco, la fiaba può essere in forma di albo illustrato o di fumetto)

La premiazione delle fiabe vincitrici si svolgerà, come da tradizione, durante Andersen Festival che si terrà dall’8 al 18 giugno 2023.

Tutte le informazioni relative al Premio Andersen-Baia delle Favole e al suo Andersen Festival, compresi i moduli di iscrizione e bando, sono disponibili sul sito www.andersensestri.it