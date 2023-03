Pra’, ruba in un supermercato e minaccia i presenti con un coccio di bottiglia: arrestato

Genova. La polizia di Stato di Genova ha arrestato un 39enne per il reato di rapina impropria.

L’uomo è stato notato, ieri pomeriggio, in un supermercato a Pra’, in via Fusinato, mentre nascondeva due bottiglie di alcolici all’interno del suo zaino e poi, giunto alle casse, metteva sul nastro solo tre lattine di birra.

La cassiera gli ha domandato se nello zaino avesse qualcos’altro ma lui ha negato ed è uscito velocemente fuori dall’esercizio colpendo violentemente alcuni vasi di terracotta danneggiandoli.

Poi ha spaccato una bottiglia e con questa ha minacciato la commessa e alcuni avventori intervenuti in suo soccorso.

Il personale delle volanti è intervenuto immediatamente e, nonostante il soggetto fosse molto agitato, lo ha portato in questura. Questa mattina si svolgerà il rito per direttissima.