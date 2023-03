Porto di Genova, tre navi ‘irregolari’ sottoposte a fermo amministrativo da parte della guardia costiera

Genova. Da ieri ci sono tre navi sottoposte contemporaneamente a fermo amministrativo “detenute” nel porto di Genova dagli ispettori Port State Control della Guardia Costiera. Alla GUANG RONG, cargo cipriota fermato il 21 febbraio scorso, si sono aggiunte lo yacht ad uso commerciale INVADER, di bandiera maltese detenuto pochi giorni dopo e giovedì è toccato alla JOY X, battente bandiera panamense, di circa 6500 tonnellate di stazza, costruita nel 2006, armata con un equipaggio di nazionalità egiziana e gestita da una società con sede in Romania.

“Le condizioni della nave sono subito apparse gravemente deficitarie – spiega l’Ufficiale capo team – soprattutto tenuto conto dell’età relativamente giovane, ma le condizioni di manutenzione e gestione sono risultate veramente substandard, in palese violazione alle norme internazionali sulla salvaguardia della vita umana in mare, la protezione dell’ambiente marino e la sicurezza della navigazione.” “Al termine della giornata di visita – continua un altro ispettore – abbiamo rilevato oltre 30 criticità, di cui più della metà di una gravità tale da giustificare il fermo della nave. L’aspetto preoccupante è che riguardavano un po’ tutte le aree della nave: mezzi e dotazioni di salvataggio, impianti ed equipaggiamenti antincendio ed antinquinamento, apparati radio, motore principale e diesel generatori, oltre ad una modesta preparazione dell’equipaggio. E’ stata una vera sfida, erano anni che non ispezionavamo una nave così.” Prima di poter essere visitata nuovamente dagli ispettori della Guardia costiera ed essere autorizzata a riprendere il mare, la nave dovrà rettificare tutte le irregolarità nonché essere sottoposta ad ispezione da parte della Società di classificazione, il Dromon Bureau of Shipping e dell’Autorità di bandiera, informati della grave situazione riscontrata.

L’Ammiraglio Sergio Liardo, Comandante del porto di Genova e Direttore marittimo della Liguria, segnala: “Le Autorità francesi, tramite la centrale operativa del nostro Comando generale, ci hanno informato che la JOY X non aveva rispettato delle zone di divieto di navigazione. Pertanto, in accordo alle attuali procedure, ho disposto un’immediata verifica della nave che, purtroppo, ha portato al fermo della stessa Ora abbiamo 3 navi detenute contemporaneamente in porto a conferma dell’alto livello di attenzione riservato alle unità substandard.”

“Quest’anno abbiamo già fermato 4 unità su 38 ispezionate, di fatto una media di 1 su 9, come lo scorso anno – continua l’Ammiraglio – e il dato non ci piace affatto perché in controtendenza rispetto al periodo pre-covid Se da un lato testimonia l’efficacia del nostro sistema di targeting, nonché la preparazione ed il rigore dei nostri ispettori, dall’altro può essere indice di un peggioramento della qualità delle navi che scalano i nostri porti e navigano nelle nostre acque E’ essenziale tenera alta la guardia per assicurare che i traffici marittimi siano effettuati nel rispetto degli standard previsti, anche a garanzia degli armatori che operano navi sicure. Come più volte ribadito – conclude l’Ammiraglio – non esiterò ad utilizzare tutto l’arsenale normativo e gli strumenti a mia disposizione per dissuadere o fermare navi poco sicure dall’approdare nel porto di Genova, sino al loro bando dalle acque europee”.