Portanova, dopo la condanna in primo grado la conferenza stampa per “rompere il silenzio”

Genova. Una conferenza stampa per “rompere un silenzio durato troppo, il mio”. Così Manolo Portanova, giocatore del Genoa, due mesi e mezzo dopo la condanna in primo grado a sei anni di reclusione per uno stupro di gruppo avvenuto nel 2021 a Siena, ha iniziato il suo sfogo, affiancato dal padre, Daniele, in passato capitano del Genoa e dal suo avvocato, Gabriele Bordoni.

“Ogni giorno mi chiedo perché sia successo tutto questo – ha detto, davanti ai media e a oltre 300 persone pubblico della diretta Intagram – soffro per quello che leggo e sento. Prima il mio sfogo era indossare la maglietta più bella del mondo, quella che ha indossato anche di mio padre. E parlo di quella del Genoa. Ora dopo tutto quello che è successo sto rinunciando al sogno che avevo coltivato fin da quando ero un bambino“.

“Difenderò mio figlio fino alla morte, Manolo non è uno stupratore, è un ragazzo di 22 anni che ama giocare a calcio” ha affermato davanti ai microfoni il padre Daniele Portanova. “I processi si devono fare nei tribunali e non sui media, mio figlio come tutti i cittadini di questo Paese è innocente fino al grado di giudizio, ma per l’opinione pubblica è già colpevole e condannato. Dobbiamo dire la nostra: anche se può dare fastidio a qualcuno oggi dobbiamo raccontare la nostra verità”.

Uno dei temi sollevati da Portanova e dal suo entourage è quello prettamente agonistico. “Ho il diritto di giocare ma questa vicenda con il passare delle settimane è diventata mediatica”. In passato, in attesa della sentenza in primo grado, c’erano già state polemiche aspre quando il giocatore era stato convocato con la prima squadra per le partite di campionato.

“Il silenzio protratto da parte della difesa, quello del mio assistito, è stato forse malintenso e strumentalizzato – ha detto l’avvocato Bordoni – fino a far pensare che non ci siano elementi per sottolineare la presunzione d’innocenza, quando l’informazione viene canalizzata soltanto da una parte non ci si può meravigliare se chi riporta certe notizie lo fa in maniera unidirezionale, e allora il silenzio deve essere rotto”.

“Abbiamo letto una sentenza che ho il dovere di spiegare a Manolo perché in quella sentenza nessun nostro elemento è stato minimamente considerato e contraddetto, se così fosse stato avrei imposto ancora il silenzio”, ha aggiunto il legale. Le motivazioni della sentenza sono state rese note, infatti, solo due giorni fa.

L’avvocato difensore ha poi illustrato il racconto di una giovane che aveva subito nel 2015 una violenza sessuale negli Stati Uniti, affermando che è stato replicato con le stesse espressioni, “parola per parola con dati di fatto”, dalla ragazza che ha accusato Portanova e gli altri condannati. Copia che non è stata presa in considerazione dal giudice. “Presenterò appello – ha spiegato l’avvocato Bordoni – e sarà un appello già scritto perché non dovrà fare altro che contraddire le reali pochissime pagine di motivazioni della sentenza di primo grado che si può ascrivere in 3, 4 pagine al massimo: proporrò sostanzialmente ai giudici d’appello di Firenze la mole di ragionamento non presi in considerazione”.