Ponte Morandi, testimone dell’accusa rischia di finire indagato per i falsi report: chiesta la trasmissione atti

Genova. Andrea Pancani, ingegnere a lungo responsabile della sorveglianza di Spea in Toscana e testimone dell’accusa nel processo per il crollo del ponte Morandi, rischia a sua volta di finire indagato per i cosiddetti falsi report sui controlli.

Il colpo di scena è arrivato lunedì sera al termine del controesame del teste da parte di alcuni degli avvocati difensori degli ispettori di Spea, indagati a Genova per i presunti falsi sui report dei controlli trimestrali.

Pancani prima del crollo del ponte Morandi era responsabile della sorveglianza del IV tronco autostradale (quello fiorentino). Sentito a suo tempo dalla guardia di Finanza, aveva raccontato che sul IV tronco gli ispettori di Spea a differenza di quanto succedeva a Genova facevano controlli accurati trimestrali verificando tutte le parti delle strutture compresi i cassoni. Lunedì però, incalzato dalle domande dei difensori degli imputati, ha invece ammesso che anche nel tronco di cui era responsabile non si andava a verificare tutto da vicino ogni tre mesi per mancanza di mezzi e condizioni di accesso in sicurezza. Quindi di fatto anche lui avrebbe compilato report quantomeno imprecisi e del tutto simili a quelli che la procura di Genova contesta agli imputati ‘genovesi’ di Spea come falsi.

A quel punto il pm ha chiesto la trasmissione degli atti che è stata immediatamente disposta dal tribunale. Nei prossimi giorni i pm Walter Cotugno, Marco Airoldi e Massimo Terrile, insieme al procuratore Nicola Piacente, valuteranno se indagare o meno il testo per falso ideologico.

Pancani fra l’altro, era stato sentito in aula per tutt’altra ragione. L’ingegnere di Spea era stato inviato alcuni mesi a Genova dopo il crollo del ponte Morandi, chiamato da Massimiliano Zimmaro. Come Genova24 ha spiegato in questo articolo, Zimmaro e Pancani avevano il compito di ispezionare gli altri viadotti della rete ligure, mentre già entrano in corso le indagini per la tragedia del 14 agosto 2018, e i controlli avevano avuto come risultato un’impennata dei voti negativi sullo stato dei viadotti rispetto alla ‘gestione’ precedente dei controlli.

I difensori degli imputati però avevano studiato le carte relative ai report anche degli altri tronchi autostradali pre crollo del Polcevera allo scopo di spiegare al tribunale che i controlli si facevano ovunque con la stessa modalità. Secondo la tesi difensiva, al contrario di quanto sostiene la Procura, gli ispettori nei controlli avrebbero rispettato quanto previsto dal manuale di sorveglianza di Spea e sarebbe stato impossibile controllare trimestralmente ogni parte di ogni infrastruttura anche per carenza di personale e mezzi.