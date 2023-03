Ponte Morandi, la richiesta dei giudici ai pm: “Ora torniamo a parlare del nostro processo”

Genova. Il procuratore Nicola Piacente sceglie di non commentare le schermaglie che hanno animato in questi giorni l’aula sotto la tensostruttura dove si sta svolgendo il delicato processo per il crollo Morandi e che hanno visto uno scontro anche duro tra il sostituto procuratore Walter Cotugno e il presidente del collegio giudicante Paolo Lepri (qui i dettagli di quanto è successo ieri). La Procura però, si limita a chiarire Piacente. “ha tutto l’interesse a far sì che il processo si svolga in un ambito di serenità ed equilibrio istituzionale nei tempi più compatibili possibili con la complessità del procedimento”.

Dopo le polemiche sulla durata delle udienze, che il collegio aveva chiesto fosse lievemente ridotta e sul conseguente rischio prescrizione, anche nell’udienza di stamattina la diversità di vedute tra pm e giudici sulla gestione dei testi dell’accusa è emersa con chiarezza quando, dopo una mattina in cui è stato ascoltato un testimone che non ha a che vedere con il crollo del ponte Morandi ma che era stato inviato dal Rina di effettuare alcune ispezioni sugli altri viadotti su incarico di Spea alla fine del 2018. E uno dei due testi annunciati dalla Procura per lunedì verterà ancora su questi temi.

Il collegio ha chiesto al pm se fosse proprio necessario sentire ancora un teste sui controlli successivi al crollo del viadotto (“E’ la terza udienza in cui non parliamo del nostro processo” ha sottolineato Lepri) chiedendo semmai di sentire un teste che faccia un quadro complessivo su quei controlli per poi rientrare nell’ambito del processo. Alla replica della Procura sull’importanza, per un quadro accusatorio complessivo, di sentire il testimone indicato (per i pm è importante far emergere come il modus operandi sui controlli fosse proseguito anche dopo la tragedia del 14 agosto del 2018) il presidente, quasi rassegnato, ha detto “va bene, però a un certo punto il collegio potrebbe dare anche indicazioni su uno stop per i testi che esulano da questo processo”. Una sorta di avvertimento all’interno di uno scambio certamente pacato ma che evidenzia la richiesta del collegio di cambiare passo al processo per tornare ad analizzare i tantissimi elementi su cui si fondano le accuse ai 58 imputati e che necessitano di tempi e approfondimenti non ulteriormente dilazionabili.

Come anticipato questa mattina è stato sentito come testimone Tiziano Lucca, ingegnere e collaboratore del Rina che era stato incaricato da Spea, dopo il crollo e nel bel mezzo delle indagini, di verificare con propri controlli lo stato di 17 viadotti di competenza di Aspi su tutto il territorio nazionale.

Dalla relazione è emerso come gli ispettori, sia quelli di Spea che quelli del Rina non erano potuti entrare all’interno delle strutture cave “perché non ‘cerano le condizioni di sicurezza” e che nel 100% dei casi, nel corso dell’ispezione, non era disponibile alcuna strumentazione utile ed adeguata all’ispezione da eseguire, che i difetti e le problematiche risultanti dalle schede di ispezione di Spea non erano, nel 24% dei casi, descritti adeguatamente e che

7nel 19% dei casi, Rina aveva individuato difetti e problematiche ulteriori rispetto a quelli risultanti dalle schede di Spea.

Il teste tuttavia nell’udienza di stamani ha segnato anche qualche punto per le difese. Alla domanda dell’avvocato Rinaldo Romanelli (che difende due ispettori della controllata di Aspi) se limitatamente a quello che avevano a disposizione per poter accedere alle opere il personale di Spea si fosse impegnato nell’eseguire i controlli, la risposta è stata affermativa. “Sì, come opinione personale posso dire che si sono impegnati”.

Da ricordare che rispetto ai mancati controlli e anche ai falsi report sugli altri viadotti e sullee gallerie esiste un filone processuale apposito, la cosiddetta ‘inchiesta bis’, per la quale sono state chiuse le indagini per 47 indagati e a breve sarà formulata dai sostituti procuratori Walter Cotugno e Stefano Puppo la richiesta di rinvio a giudizio.