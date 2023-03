Ponte Morandi: in aula come teste l’ingegnere di Aspi che ha redatto relazioni-chiave sulla sicurezza ma “non ricorda” quasi nulla

Genova. Una testimonianza costellata da imbarazzati e continui “non ricordo” rispetto ai numerosi documenti tecnici da lei redatti quella della funzionaria di Aspi Livia Pardi, 61 anni, ingegnere che si è occupato per buona parte della sua carriera lavorativa di monitoraggio e sorveglianza dei viadotti. Pardi ha cominciato negli anni Novanta quando Autostrade era ancora pubblica e in Aspi lavora anche oggi.

Pardi è stata sentita sulle relazioni redatte nel 1993 insieme all’architetto e imputato Michele Donferri (anche oggi presente in aula) sulla affidabilità strutturale degli stralli del viadotto Polcevera. Ma Pardi non ricorda quali tipi di prove utilizzarono per calcolare il coefficiente di sicurezza oltre alle prove riflettometriche “i cui risultati abbiamo presi per buovi” né in base a quali valutazioni crearono la formula matematica per calcolare da una prova di tipo qualitativo la percentuale di corrosione con una precisione dello “zero virgola”, come ha provato a chiederle il presidente del collegio. E neppure ricorda perché il suo capo di allora, l’ingegner Camomilla, direttore delle manutenzioni commissionò quel lavoro e neppure se precedette o meno i lavori di rinforzo sulla pila 11. Eppure rispetto alla pila 10 scrivono che “attraverso leggi empiriche” “nell’ipotesi di un’evoluzione dello stato di corrosione degli stralli è intorno all’anno 2030; questo valore va inteso come tempo di valutazione dello stato in essere dell’opera”.

Perché quella data così lontana nel tempo per rivalutare l’opera? La teste non lo ricorda, ovviamente. E sulla pila 9 quel rapporto (scomparso nel suo testo originale come l’analisi sulla pila 11 ma riversato di fatto in un articolo stilato per la rivista di Autostrade) Pardi e Donferri scrivono: “Nonostante l’esiguo campione di cavi esaminati, si può affermare che i due stralli lato GE del sistema 9 sono in regime di sicurezza e pertanto non risulta necessario prendere in considerazione un intervento di ripristino a medio periodo, Si consiglia tuttavia di predisporre un sistema di monitoraggio continuo per seguire l’eventuale evolversi della corrosione, analogamente a quanto suggerito per il sistema 10”.

Alla fine del 2003 Pardi effettua un sopralluogo sul ponte per valutare il sistema di sorveglianza e monitoraggio dell’opera ma anche qui non ricorda “se per accedere agli stralli c’erano delle scalette” e neppure “se tutti i cassoni erano ispezionabili”.

Nella mail elenca alcuni punti sulle ‘cose da fare’. Tra queste le ispezioni visive trimestrali (che però per sua stessa ammissione le sembra di ricordare come venivano fatte dal basso con i binocoli”, le ispezioni di tipo SAMOA (ispezioni ravvicinate attraverso un by bridge che consentano di visionare da vicino gli stralli) ma su queste scrive che sono “praticamente ineseguibili per l’impatto sul traffico”.

Il pm e anche il presidente del collegio Lepri chiedono spiegazioni e lei dopo una sfilza di non ricordo spiega che “volevo dire che creavano disagi al traffico”. E ancora a mo’ di riassunto nella mail spiega che i principali sistemi di monitoraggio che ha elencato “richiedono di risolvere il problema dell’accessibilità e della percorribilità di tutta l’opera, aspetto questo estremamente oneroso in termini economici. E non esente da rischi di altro genere come vandali o terroristi”.

Anche in questo caso difficile avere spiegazioni ulteriori rispetto a quanto viene letto in aula alla teste circa documenti da lei redatti. Lei si trincera dietro continui “non ricordo” e “fa fede quanto ho scritto” a ogni tentativo di spiegazione su quanto redatto. Ad un certo punto la teste piange e si scusa, ma neppure dopo lo stop di un’ora per la pausa pranzo serve a farle tornare la memoria.

E se sui documenti più vecchi, quelli risalenti agli anni Novanta o al 2004, si difende dicendo che è passato troppo tempo, l’imbarazzo in aula è palese quando il pm esamina documenti più recenti nel tempo, come il riassunto della relazione del Cesi che Pardi stilò nel 2016 come richiestole da suo nuovo capo, l’imputato Di Taddeo. O addirittura “non ricorda” se nella nota redatta in risposta a un’inchiesta sui viadotti del Secolo XIX sempre del 2016 è stata sua o di qualcun altro l’idea di cancellare barrandola una parte della frase che parlando della decisione di Aspi di voler cominciare a sperimentare i droni per ispezionava i viadotti diceva che i “viadotti molto alti [sono ndr.] attualmente difficilmente ispezionatili lungo tutto lo sviluppo delle elevazioni”.

Dopo sette ore di domande con risposte poco chiare e costellate da non ricordo e diversi richiami da parte del pm Walter Cotugno e del presidente del collegio Lepri al suo dovere di “dire tutta la verità”, l’udienza è stata aggiornata a lunedì con i controesami degli avvocati di parte civile e dei difensori degli imputati, mettendo fine a una vera e propria agonia per la teste ma anche per tutte le parti che hanno assistito al processo di oggi. E non è escluso che all’esito della testimonianza lo stesso tribunale non possa prendere provvedimenti.

“Mio fratello e gli altri sono morti perché le autostrade sono in mano a persone che neanche sanno spiegare quello che hanno scritto” ha detto esterrefatto Emmanuel Diaz al termine della lunga udienza.

L’udienza di oggi si è poi conclusa con una riappacificazione ufficiale tra ufficio della Procura e avvocati degli imputati dopo l’infelice frase pronunciata dal pm Cotugno nella scorsa udienza circa gli avvocati che ‘abbaiavano’: il pm ha ammesso l’errore e si è scusato pubblicamente, stringendo poi le mani degli avvocati a cominciare dal rappresentante della Camera penale Nicola Scodnik che stamani aveva ribadito in aula la presa di posizione dei legali contro quanto accaduto lunedì.