Processo Morandi, il presidente Lepri contro il pm: “Sparata su prescrizione offensiva e irrispettosa”

Genova “Una sparata particolarmente offensiva e irrispettosa non solo del collegio ma dell’intero tribunale di Genova che ha molto investito su questo processo”. Così questa mattina il presidente del collegio giudicante del processo per il crollo di ponte Morandi Paolo Lepri ha definito il discorso fatto ieri in aula dal pubblico ministero Walter Cotugno che aveva lanciato l’allarme sui tempi del processo nel caso in cui fosse stata decisa una durata più breve delle udienze. “Con una media di due testi a udienza – aveva detto – e 500 testi che rimangono, finiremo di sentire i testimoni alla fine del 2025 e due mesi dopo alcuni degli omicidi stradali saranno prescritti”.

Il discorso pronunciato dalla Procura è stato ripreso ovviamente dalla stampa che ha lanciato l’allarme sul rischio che per molti reati contestati non si arrivi nemmeno alla fine del processo di primo grado.

“Quando si dicono le cose bisogna pensarci – ha detto Lepri senza nascondere l’irritazione – poi se il pm ha da fare delle accuse su questo processo ne parliamo e ci confrontiamo”. E poi la stoccata: “Se ci sono sono 43 morti e molti feriti che aspettano una risposta, qualsiasi essa sia, magari bisognava effettuare scelte processuali diverse e non contestare per esempio un milione di falsi”.

“Se poi c’è qualcuno che ritiene – e lo so che in quest’aula qualcuno c’è – che le sentenze si facciano senza processo sbaglia” ha concluso: “Noi facciamo 25-30 ore di udienza a settimana, poi se non ritiene che facciamo abbastanza parliamone, ma siamo uomini”.

Le schermaglie sulla durata delle udienze tra Procura e tribunale (supportato sul punto dagli avvocati degli imputati) vanno avanti in realtà da settimane, visto che le udienze durano in media 8 ore ed essendo molto tecniche sono piuttosto faticose sia per il collegio, che deve apprendere una grande quantità di informazioni sia per le difese che devono magari cominciare un controeseme dopo sette ore di udienza. Così il collegio ha chiesto che le udienze finiscano in media alle 16, ma questo ovviamente rischia di ridurre il numero dei testi per ogni giornata con conseguente allungamento dei tempi del processo.