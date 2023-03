Ponte Morandi, già nel 1999 le prove riflettometriche risultarono inattendibili nei controlli su un viadotto ‘gemello’

Genova. Le prove riflettometriche, che furono utilizzate nel corso di 30 anni sul ponte Morandi come metodo principale quando non esclusivo per verificare la sicurezza del viadotto, avevano già mostrato concretamente i loro limiti all’inizio del millennio. E questo avvenne fra l’altro monitorando un ponte strallato ‘gemello’ del Morandi, il viadotto noto come ‘Della Magliana’, tra Roma e Fiumicino.

Lo ha spiegato nel processo in corso per il crollo l’ingegnere strutturalista Alberto Gennari Santori, uno dei due soci della società Most che su incarico prima di Autostrade e poi di Spea le utilizzò per il monitoraggio del Morandi.

Negli anni 1999-2001 – ha spiegato il teste in aula rispondendo a una domanda del presidente del collegio Paolo Lepri – ci vennero commissionate le riflettometriche per un ponte strallato a Roma, progettato da Riccardo Morandi. A commissionarcele fu la società Contest di Emanuele Codacci Pisanelli. Dopo le nostre indagini la Contest fece ulteriori indagini endoscopiche e trovarono un cavo senza iniezione che le nostre prove riflettometriche non avevano rilevato”.

L’ingegnere ha spiegato anche perché le riflettometriche non erano in grado di rilevare quell’assenza di iniezione di un cavo: “Le prove riflettometriche – ha chiarito – sono in grado di rilevare delle anomalie all’interno di un cavo, cioè se un cavo è parzialmente iniettato lo rilevano ma non riescono a rilevare la differenza tra un cavo completamente iniettato o un cavo con iniezione totalmente assente”.

Il teste, sempre rispondendo a una domanda dei giudici ha spiegato che “oggi le riflettometriche vengono utilizzate molto poco. L’ultimo ricordo che ho è di tre anni fa, prima del Covid quando sono state utilizzate nell’ambito di una ricerca che ha coinvolto diverse università ma furono usate insieme a moltissime altre prove diagnostiche”.

Il nuovo elemento emerso oggi in aula per la prima volta potrà essere ulteriormente spiegato il prossimo 29 marzo, quando in aula sarà citato come testimone Emanuele Codacci Pisanelli. Codacci Pisanelli ha raccontato alla Procura che negli anni Novanta fu allontanato dalla progettazione dei lavori sul ponte Morandi (a cui partecipava con la sua azienda di diagnostica Contest) quando disse che anche le pile 10 e 9 avevano bisogno di un rinforzo come era stato deciso sulla pila 11.

Nell’udienza di questa mattina si è anche cominciato a parlare dei controlli, mai svolti sul Polcevera, attraverso l’utilizzo dei droni, nonostante fossero stati firmati alcuni contratti e Aspi avesse cominciato a formare personale. Ma, come è emerso ancora questa mattina il 16 luglio 2018 e quindi circa un mese prima del crollo – Aspi aveva stipulato, con la società Aiviewgroup srl, un ulteriore contratto che aveva per oggetto “l’esecuzione di ispezioni di 98 viadotti, tra i quali non compariva il viadotto Polcevera.