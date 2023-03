Polizia di Stato, Federico Canfarini al comando del nucleo artificieri della Liguria

Genova. Da ieri Federico Canfarini, ispettore della polizia di Stato è il capo ufficio del Nucleo Regionale Artificieri Liguria.

Canfarini, laureato in chimica e chimica industriale, è entrato in polizia nel 1993 ed è in possesso della qualifica di operatore IEDD – improvised esplosive device disposal, EOD – explosive ordnance disposal e addetto ed istruttore CBRN, comanda un nucleo di 3 artificieri altamente specializzati che opera su tutto il territorio regionale.

Nel 2018 Canfarini è stato decorato con decreto del Presidente della Repubblica con la madaglia d’oro al valor civile per aver salvato una ragazza da un camper in fiamme mentre era fuori servizio e per aver spento il rogo prima che l’esplosione della bombola a gas del mezzo potesse mettere a rischio gli altri camperisti.

Il nucleo artificieri è una specialità della polizia di Stato che interviene ogni volta che sussiste un pericolo di esplosione dovuto a ordigni come residuati bellici, pacchi o plichi sospetti e possibili attentati di matrice terroristica.