Plusvalenze, la procura di Genova indaga su cessioni e conti della Sampdoria

Genova. La procura di Genova indaga sulle cessioni di tre giocatori della Sampdoria ma anche su tutti i conti della società degli ultimi anni. La notizia, che circola da qualche giorno in ambiente giudiziario, è stata ribattuta dall’Ansa.

Fiamme gialle in azione. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto ha delegato di indagine il nucleo di polizia economico tributaria della guardia di finanza dopo avere ricevuto dai colleghi di Torino gli atti dell’inchiesta Prisma.

Fascicolo 45. Le presunte operazioni di mercato al centro delle indagini sarebbero quelle di Audero, Peeters e Mulé. Il fascicolo è a modello 45, ovvero senza ipotesi di reato.

Diversa situazione. Un elemento che le fiamme gialle dovranno tenere in considerazione è che la Sampdoria non è una società quotata in borsa, come la Juve, e quindi gli eventuali reati da contestare saranno in parte diversi.

I giocatori. Audero fu acquistato il 29 gennaio 2019 ufficialmente per 20 milioni di euro. Il belga Daouda Peeters fu venduto per 4 milioni dalla Samp alla Juve il 30 gennaio 2019. Erasmo Mulè, il 31 luglio 2019 è passato dai blucerchiati ai bianconeri per 3,5 milioni: Mulè la maglia della Sampdoria non l’ha mai indossata, essendo stato preso dal Trapani per 350 mila euro e subito girato ai bianconeri.