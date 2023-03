Piazzale Marassi, il Comune legalizza la sosta per moto sul marciapiede e cancella 5 posti auto

Genova. Più parcheggi per le moto, meno parcheggi per le auto. Il Comune di Genova ha varato una nuova ordinanza per regolamentare la sosta in piazzale Marassi di fronte al carcere. La novità principale è che sarà finalmente legalizzata la sosta degli scooter sull’ampio marciapiede all’angolo con via Clavarezza, di fronte alla gradinata Sud dello stadio Ferraris. Allo stesso tempo sparirà qualche stallo per le vetture private.

L’ordinanza prende atto che “soprattutto durante le manifestazioni sportive” il marciapiede “è occupato in maniera disordinata da motocicli e ciclomotori in sosta“. Considerata dunque “la necessità di implementare i posteggi riservati alla sosta di motocicli e ciclomotori nella zona”, si individua “una zona compresa tra le panchine e gli alberi in cui disciplinare la sosta per motocicli e ciclomotori delimitata da apposita segnaletica orizzontale e verticale”. Dalla cartina allegata si evince che saranno disegnati 54 stalli suddivisi in quattro settori.

Nel frattempo la direzione della casa circondariale ha chiesto al Comune di ottenere, per ragioni di servizio, una ulteriore area di parcheggio riservata al personale. Saranno quindi cancellati cinque parcheggi bianchi lungo il margine interno del marciapiede che divide il parcheggio dalla strada principale per creare una nuova area di sosta riservata ai penitenziari che sarà “estesa a tutte le 24 ore della giornata, festivi compresi, con la sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo degli inadempienti”.

Per il resto rimangono in vigore le disposizioni attuali, con la destinazione del piazzale a capolinea dei bus per lo stadio negli orari della Zsl. Il nuovo park per le moto viene istituito “in via temporanea e sperimentale, in modo da poterne valutare gli effetti in particolare relativamente ad eventuali interferenze con gli accessi alla zona di pre-filtraggio durante le manifestazioni sportive allo stadio”.

D’altra parte allo studio di Palazzo Tursi ci sono due operazioni che potrebbero dare nuova linfa alla disponibilità di parcheggi in zona. La prima ipotesi, ventilata dall’assessore Matteo Campora durante le commissioni municipali in Bassa Valbisagno, è quella di riconvertire il parcheggio d’interscambio gestito da Amt sul lato opposto della strada, tra via Spensley e via Angeli del Fango. La motivazione? Troppo poco usato, probabilmente perché è molto vicino al centro, e comunque in futuro verrà sostituito dal nuovo park di via Bobbio. L’area verrebbe dunque gestita come il grande parcheggio di piazzale Atleti Azzurri d’Italia di fronte allo stadio: stalli bianchi che sparirebbero in occasione delle partite di calcio. Un’altra possibilità anticipata dall’assessore è la creazione di una piastra sopraelevata in piazza Romagnosi per ricavare un secondo piano di parcheggi accanto al mercato.