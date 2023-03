Piazzale Kennedy, Pd: “Il Winter Park rimarrà a Genova”

Genova. Oggi, durante la seduta di Consiglio Comunale, è stato fatto un primo passo verso la conferma che il Winter Park di Genova continuerà a trovare spazio a Piazzale Kennedy, anche dopo gli interventi di riqualifica dell’area previsti nell’ambito del progetto Waterfront.

La Consigliera Cristina Lodi (PD) ha presentato un Ordine del Giorno che impegna il Sindaco e la Giunta a immaginare una progettualità che permetta la riproposizione del Winter Park a Genova nel piazzale della Foce e a condividere i tempi e modi di realizzazione con i soggetti coinvolti.

Il Winter Park, il più grande parco divertimenti mobile d’Europa, rappresenta infatti da molti anni un tassello cruciale dell’offerta ricreativa di Genova, che nel tempo ha saputo stringere un forte legame con il tessuto sociale di della città attraverso iniziative di solidarietà e beneficienza.

“Sono molto soddisfatta che sia stata confermata con la votazione del mio ODG la presenza del Winter Park a Genova anche con la riqualificazione di Piazzale Kennedy” dichiara la Consigliera Lodi. “Continuerà l’interlocuzione con i gestori per capire che caratteristiche dovrà avere il nuovo parco. Ricordo che gli esercenti del Winter Park hanno sempre dimostrato un grande affetto e legame per la nostra città, come la città verso il “Luna Park”. Monitorerò affinché questo avvenga”.