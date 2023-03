Piazza Caricamento, rissa a colpi di machete in Sottoripa: la polizia locale ferma l’aggressore

Genova. Rissa a colpi di machete nel tardo pomeriggio di oggi tra piazza Caricamento e i vicoli di Sottoripa. La scena è stata ripresa da un passante con un video.

Sul posto la polizia locale che ha chiamato anche la polizia di Stato in ausilio. E’ successo intorno alle 18.

Come si vede dal video, un uomo con in mano un machete lo toglie dal fodero per colpire un giovane di colore. Ne nasce una rissa tra alcuni stranieri che riescono a disarmare l’aggressore, un cittadino di origine tunisina.

Sul posto la polizia locale che ha anche fermato l’aggressore che tuttavia è stato portato all’ospedale Galliera dapprima in codice rosso, poi però rivelatosi un codice giallo, meno grave dove è attualmente piantonato.

L’uomo aggredito dal tunisimo a sua volta è stato portato dai vigili nella sede di piazza Ortiz in attesa di identificazione.