Piaggio Aerospace, presidio in Regione: “Tempo scaduto, subito le garanzie sul futuro industriale”

Genova “Le relazioni industriali devono essere diverse, non si possono avere notizie di cambiamenti nella gestione commissariale a mezzo stampa. Abbiamo fatto due richieste: la prima verso i commissari per definire il proseguimento della gestione in amministrazione straordinaria ormai entrata nel quinto anno e la seconda verso la Regione perché faccia da garante per l’incontro al MIMIT“.

Così Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria, sulla vertenza della Piaggio Aerospace, in vista del presidio di domani, in piazza De Ferrari a Genova, per chiedere alla Regione di farsi garante delle richieste dei lavoratori e calendarizzare un incontro con il Ministero.

“Non possiamo più aspettare perché bisogna definire le garanzie che ci devono essere per l’apertura della terza gara e quello che necessità un azienda strategica come Piaggio AeroSpace, parlando di investimenti, nuovi progetti e assunzioni. Bisogna dare certezze per mantenere le competenze, cercare profili adatti per sostituire chi già è uscito e affiancare i lavoratori che usciranno prossimamente verso la pensione”.

“Non dobbiamo perdere know-how che è il nostro valore più grande” conclude l’esponente sindacale, con riferimento al ruolo strategico dell’azienda aeronautica e al suo patrimonio professionale.

La manifestazione si terrà in concomitanza con la seduta del Consiglio regionale: sotto il palazzo della Regione, oltre i sindacati, sarà presente anche una delegazione di lavoratori. “Auspichiamo che la Regione Liguria trovi ascolto dal nuovo Governo nell’importante vertenza del nostro territorio”, hanno ribadito le Rsu aziendali, che hanno promosso la protesta e la nuova mobilitazione per arrivare ad una soluzione certa e di prospettiva per i due siti produttivi di Villanova d’Albenga e Genova.

Oltre al presidio, Fim Fiom Uilm si attiveranno per inoltrare una richiesta d’incontro a Piaggio Aerospace con la nuova struttura commissariale e all’Unione Industriali di Savona.