Piaggio Aerospace, la protesta in Regione: “Serve un nuovo gruppo industriale per investimenti e vero rilancio”

Genova. Sindacati e lavoratori davanti al Consiglio regionale, la loro voce per chiedere l’atteso incontro al ministero e avere certezze sulle prospettive industriali di Piaggio Aerospace, azienda che occupa in Liguria quasi 900 persone tra i siti produttivi di Villanova d’Albenga e Genova.

In attesa del faccia a faccia con il presidente della Regione Giovanni Toti e i capigruppo dell’assemblea legislativa ligure, le organizzazioni sindacali di categoria hanno rilanciato le loro richieste. Per Andrea Divano (Rsu Fim-Cisl): “È un’azienda in fallimento, oggi abbiamo organizzato questo presidio in quanto per noi è importantissimo essere convocati al ministero. Siamo venuti in Regione a chiedere che si faccia da garante”.

E Roberto Gaglione (Rsu Fiom-Cgil) aggiunge: “Ormai da anni chiediamo un incontro all’ex Mise. Abbiamo bisogno che la Regione ci affianchi direttamente in questo percorso, che sia lei ad aprirci la strada nelle sedi governative. Piaggio ormai da cinque anni è in amministrazione straordinaria, abbiamo commesse e un portafoglio ordini, ma manca un industriale che immetta denaro fresco, con investimenti e un piano di vero rilancio, mentre un commissario pensa al bilancio e ad aspetti di carattere gestionale”.

Gino Soraggi (Rsu Uilm) sottolinea: “Speriamo che dal governo ci sia un cambio di rotta. Sono stati nominati altri due commissari, ma è indispensabile una maggiore presenza della Regione Liguria. Piaggio è un’industria storica del Genovesato e del Ponente, serve più che mai il supporto della politica locale e delle istituzioni”.

Il presidente Toti si è impegnato per accelerare l’interlocuzione e per poter ottenere una data di incontro insieme ai sindacati: “Ho parlato a lungo col ministro Urso – ha riferito il governatore dopo il vertice in Regione -. La scelta del governo di integrare la struttura commissariale con due nuove figure professionali e proseguire col terzo bando di gara, che speriamo abbia migliore fortuna e possa finalmente portare a un azionariato stabile in grado di in investire in un’azienda strategica per il Paese credo sia il percorso tracciato e credo sia un ottimo percorso. Fino ad oggi il commissario Nicastro ha gestito molto bene un’azienda che al momento non ha problemi o piani di riduzione del personale e della produzione ed è anche sostenuto dagli accordi ponte con la pubblica amministrazione che ancora prevedono per Piaggio una serie di commesse importanti. Incontreremo i nuovi commissari e poi, una volta che avranno tracciato il percorso per la nuova gara, incontreremo anche il Governo perché all’interno di quel bando di gara dovranno essere contenuti gli elementi qualificanti del futuro di Piaggio. È una vicenda industriale che può risolversi in tempo breve, con soddisfazione di tutti”.

Tra le ipotesi sul tavolo anche l’ingresso di Leonardo: “Ci sarà una gara, non so quali saranno le intenzioni di Leonardo che è in un momento di rinnovo del management – commenta Toti -. Saranno gli accordi tra l’azionista e il nuovo management a stabilire la linea industriale di Leonardo e comprenderemo se all’interno del mandato ai nuovi amministratori vi sia l’ipotesi di un’integrazione con Leonardo.

“È stato importante il presidio in Regione per ricordare ancora una volta il valore di Piaggio Aerospace che è un’eccellenza non solo ligure ma italiana – commenta Christian Venzano, segretario generale della Fim Cisl Liguria -. Basta fughe in avanti, vogliamo capire direttamente dal Ministero come sarà ‘costruito’ il terzo bando di vendita e chiediamo che ci sia un coinvolgimento diretto dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali in questo senso. Lo ribadiremo anche nell’incontro che avremo il 21 marzo con i commissari: c’è la necessità di un dialogo costante e vogliamo garanzie certe da commissari e Governo per la terza gara sulla continuità territoriale degli stabilimenti di Genova e Villanova d’Albenga. Deve essere tutelata l’occupazione, così come tutti gli asset: velivoli, motori e manutenzione. Occorrono forti investimenti e scelte chiare su nuovi progetti per un vero rilancio aziendale”.

“Dall’incontro si è appreso della volontà del ministro Adolfo Urso di un prossimo appuntamento nazionale sulla vertenza Piaggio. È quanto richiesto a più riprese dalla Fiom Cgil preoccupata dalle due gare andate deserte – ribadisce il segretario genovese Stefano Bonazzi -. In attesa del prossimo incontro del 21 marzo con il nuovo staff Piaggio e della convocazione presso il ministero del Made in Italy, la Fiom Cgil di Genova sostiene la necessità del coinvolgimento di un soggetto strutturato e competente come Leonardo per garantire una produzione e una occupazione di eccellenza nel panorama nazionale”.

Naturalmente la vertenza industriale della Piaggio investe anche tutto l’indotto, in primis la stessa Laerh di Albenga che ad oggi occupa 44 persone oltre ad alcuni interinali: “Siamo di fatto un ramo dislocato dell’azienda, una esternalizzazione della produzione che riguarda le fusoliere e quindi legati direttamente alle sorti del nostro maggiore committente” afferma Gianmarco Vallone (Rsu Fiom-Cgil).

“Dopo momenti difficili ora intravediamo qualche miglioramento grazie a qualche nuova commessa che, fortunatamente, ha riportato carichi di lavoro, tuttavia è chiaro che non possiamo perdere gli ordini della Piaggio e in particolare del prodotto P.180” conclude.

“La giunta Toti ci dice che il ministero vuole organizzare un incontro con le sigle sindacali per fare il punto della situazione. Non si poteva fare prima? Sembra di parlare con l’armata Brancaleone – commenta il consigliere Gianni Pastorino di Linea Condivisa -. Alla giunta Toti sfugge che con gli stipendi si mangia. I lavoratori e le lavoratrici hanno paura di perdere il lavoro. Non bastano le rassicurazioni su un possibile incontro in tempi brevi. Che cosa significa poi in tempi brevi? Un mese? Due mesi? – aggiunge Pastorino – Intanto ci sono centinaia di lavoratrici e lavoratori in apprensione che non conoscono quale sarà il loro futuro. Più passa il tempo e più l’azienda rischia di essere cannibalizzata dal mercato con compratori che potrebbero interessarsi all’azienda per poi però smantellarla progressivamente. Il modus operandi è questo ormai da sette anni: tergiversare, rimandare per poi non affrontare mai la questione. Ora serve un cambio di passo. Tutto il Consiglio regionale deve impegnarsi a fondo perché la vertenza di Piaggio Aerospace sia finalmente risolta”.

“La Piaggio Aerospace, che opera negli stabilimenti di Villanova d’Albenga e di Sestri Ponente, è un’eccellenza non solo per il savonese e la Liguria, ma a livello nazionale. Sono ormai 5 anni che Piaggio Aero è sotto amministrazione straordinaria, e negli ultimi anni ha perso 300 lavoratori. L’azienda è strategica e non può essere svenduta. Per questo è fondamentale istituire al più presto un bando che veda l’interesse di un soggetto che sia pronto a investire nello stabilimento e a valorizzarlo. Bene che il Governo, che ha rafforzato la struttura commissariale con due nuove nomine, abbia dato, attraverso il contatto con l’assessore Benveduti, un ulteriore segnale con la disponibilità a un incontro con Regione e sindacati perché insieme allo sviluppo dell’azienda venga salvaguardata anche l’occupazione”, dichiara il capogruppo della Lega Stefano Mai.