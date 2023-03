Piaggio Aerospace, Fim Cisl: “Sindacati siano coinvolti nella ‘costruzione’ del terzo bando di gara”

Genova. “È stato importante il presidio in Regione per ricordare ancora una volta il valore di Piaggio Aerospace che è un’eccellenza non solo ligure ma italiana. Basta fughe in avanti, vogliamo capire direttamente dal Ministero come sarà ‘costruito’ il terzo bando di vendita e chiediamo che ci sia un coinvolgimento diretto dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali in questo senso” spiega Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria.

E prosegue: “Lo ribadiremo anche nell’incontro che avremo il 21 marzo con i commissari: c’è la necessità di un dialogo costante e vogliamo garanzie certe da commissari e Governo per la terza gara sulla continuità territoriale degli stabilimenti di Genova e Villanova d’Albenga”.

“Deve essere tutelata l’occupazione, così come tutti gli asset: velivoli, motori e manutenzione. Occorrono forti investimenti e scelte chiare su nuovi progetti per un vero rilancio aziendale” conclude infine.