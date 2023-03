Piaggio AeroSpace, Fim Cisl: “Commissari organizzino incontro col governo”

Genova. “Abbiamo ribadito ai tre commissari che non possiamo avere informazioni solo dalla stampa e che bisogna costruire delle efficaci relazioni sindacali”.

Lo dichiara la Fim Cisl Liguria in una nota dopo l’incontro a Villanova d’Albenga con i tre commissari della Piaggio AeroSpace, chiedendo l’organizzare a breve di un incontro col governo.

“Vogliamo precise garanzie per la terza gara di vendita relativamente al bando che deve avere un perimetro ben preciso: la tutela occupazionale, gli investimenti e la continuità territoriale dei siti di Villanova d’Albenga e Genova. C’è bisogno di un piano industriale di medio/lungo termine con investimenti in tutti i settori aziendali. Siamo entrati nel quinto anno di amministrazione, ma non vogliamo una vendita “frettolosa’ bensì un rilancio industriale per un azienda strategica per il paese: Vale di più un offerta sul piano industriale che sulla procedura: ci vuole un acquirente industriale che ci dia garanzie e una governance italiana per un azienda strategica coperta da Golden Power”.