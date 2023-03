Peste suina, un nuovo comune ligure si aggiunge all’elenco

Varazze. Peste suina africana: c’è il primo caso a Varazze. È risultata positiva la carcassa di cinghiale, trovata nei giorni scorsi all’Alpicella, frazione sulle alture. I risultati sono arrivati ieri e parlano chiaro: l’animale era affetto dal virus. A segnalarlo, un’escursionista genovese che stava passeggiando nel bosco.

Il cinghiale è stato trovato nei pressi della cappella di Sant’Anna, all’Alpicella. Per la rimozione, è subito intervenuto il personale dell’Asl accompagnato dai cacciatori, dopo un lungo cammino in una zona boschiva molto impervia.

In provincia di Savona sono stati riscontrati altri otto casi, di cui 7 a Sassello (44 positività totali) e uno a Stella (due).

Nuovi casi anche in Piemonte riscontrati in provincia di Alessandria: uno a Cassinelle (quindicesima positività da quando è iniziata l’emergenza), quattro a Orsara Bormida (cinque in totale da inizio emergenza), quattro a Ponzone (trentanove).

I positivi sono ora 516, diciotto in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Piemonte rimangono stabili a 332 le positività totali; in Liguria salgono a 184.

Con il caso di Varazze diventano 75 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.