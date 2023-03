Peste suina, è allarme sull’aumento dei casi: vertice regionale con il nuovo commissario

Genova. Per la prossima settimana è stato fissato un vertice regionale con il nuovo commissario per l’emergenza peste suina Vincenzo Caputo, alla presenza dello stesso assessore Piana, oltre che del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dell’assessore alla sanità Angelo Gratarola. Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale Alessandro Piana, a margine dell’inaugurazione del Salone dell’Agroalimentare di Finalborgo.

“È chiaro che cresce la preoccupazione in quanto le positività sono in aumento e si stanno allargando nei territori del nostro entroterra – ha detto Piana -. Così come è altrettanto evidente che le misure fino ad ora adottate non hanno prodotto i risultati sperati, per questo, anche grazie al supporto commissariale, per la Liguria è necessario un rapido cambio di passo nell’affrontare e risolvere l’epidemia dovuta al sovrappopolamento dei cinghiali”.

“Come Regione siamo riusciti ad evitare ogni possibile passaggio del virus dalla dimensione selvatica a quella domestica, tuttavia è fondamentale arginare subito il fenomeno in quanto una estensione territoriale, anche a regioni limitrofe, avrebbe gravi ripercussioni sulla filiera suinicola che rappresenta una parte essenziale dell’agroalimentare e dell’export italiano” aggiunge ancora l’assessore regionale.

“Oltre ai controlli massicci e un costante monitoraggio sanitario, è indispensabile procedere con un piano abbattimenti strutturale e vedere procedure idonee di logistica sanitaria legata alle carcasse e al loro smaltimento. Per questo al tavolo tecnico con il nuovo commissario metteremo a punto un nuovo pacchetto di misure per bloccare e risolvere il problema” conclude Piana.