Genova. Le pellicce, a differenza di altri capi di abbigliamento, sono destinate a durare nel tempo al contrario, purtroppo, del negozio in cui sono esposte.

La Pellicceria Lorenzo Burlando, in piazzetta Merli, all’inizio di via Luccoli, di fronte alla Cremeria Buonafede, infatti si trova costretta a chiudere i battenti.

Sita nel cuore di Genova, in una casa fondata nel 1620, la pellicceria Burlando è una vera e propria attività storica che va avanti dal 1895. Negli anni è diventata una sorte di istituzione, un punto di riferimento per molti genovesi, clienti e non.

“Ho iniziato a gestire la pellicceria negli anni Ottanta, insieme a mia sorella Franca, da quando l’abbiamo ereditata da nostro padre” racconta il titolare Lorenzo Burlando, 80 anni, di Genova.

“Ma oggi sono costretto a cedere l’attività perché l’affitto è troppo caro, si aggira intorno a 1200 euro al mese e non riesco a pagarlo. Se si riuscisse a dimezzarlo, ovviamente, continuerei a lavorare. Anche se ho 80 anni, finché mi reggono le forze, vorrei continuare. Ma al momento ho già appuntamento con un nuovo, potenziale acquirente con interessi, molto lontani dalle pellicce. Chissà, forse potrebbe diventare un ristorante” continua Burlando.

Pellicceria Lorenzo Burlando in via Luccoli

Lorenzo Burlando, proveniente da una famiglia di commercianti, vive a pochi passi dal suo negozio di piazzetta Merli, conosce “bene” il centro storico e la sua vita commerciale: “Negli anni ho assistito a ben pochi veri cambiamenti dal punto di vista delle attività, ci sono tante chiusure e altrettante aperture, questo sì, ma non è mai arrivata una vera e propria aria nuova, è tutto molto statico” continua Burlando.

“Per non parlare poi del fatto che mancano negozi che vendano articoli e abbigliamento da mare, paradossalmente. Assurdo, in una città di mare, non vendere prodotti da spiaggia” conclude infine.

C’è chi chiude e chi riapre. A pochi passi da piazzetta Merli e da via Luccoli, ci sono buone notizie per un’altra storica attività del centro cittadino, il bar e pasticceria Klainguti, in via di Soziglia, che riapre dopo quasi tre anni, con la nuova gestione in mano al pasticcere francese Michel Paquier, titolare insieme al suo socio, Carlo Ponte, di altri locali in città: Douce, uno in piazza Matteotti e l’altro in via XX Settembre, e lo storico Caffè degli Specchi.