Pedone investito da una moto in via Corsica: trasportato al Galliera

Genova. Ancora un pedone investito sulle strade di Genova. Nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12.15, si è verificato un incidente in via Corsica, all’altezza del civico 8, dove una motocicletta ha investito un uomo.

Sul posto sono giunti immeditamente una pattuglia della polizia locale, per gli accertamenti del sinistro, e in codice rosso un’automedica del 118.

Prestate le prime cure, le condizioni dell’uomo fortunatamente non sono risultate gravi. È stato quindi trasportato in codice giallo all’ospedale Galliera.

Incidenti simili, in cui sono coinvolti pedoni, sono molto frequenti sulle strade genovesi. Lunedì 13 marzo, pochi giorni fa, si è registrato un investimento grave a Castelletto che ha costato la vita a Vincenzo Spera, fondatore e direttore di DuemilaGrandiEventi.

E solo il giorno successivo, martedì 14, si è verificato un altro investimento. In questo caso, fortunatamente, non grave. È successo in via Gramsci dove una donna è stata investita da un’auto e portata in codice giallo all’ospedale Villa Scassi.