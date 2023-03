Pedone investito da una moto a Castelletto: 60enne intubato al San Martino

Genova. Ancora un grave incidente sulle strade genovesi. Questa sera, infatti, poco dopo le 20 un uomo di circa 60 anni è stato investito da una moto rimanendo gravemente ferito. Il fatto è avvenuto in corso Magenta, all’altezza di via Bertani.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato sbalzato sull’asfalto battendo la testa e perdendo conoscenza. Arrivati sul posto i medici del 118 lo hanno immobilizzato e intubato, trasportandolo al pronto soccorso del San Martino in codice rosso e in gravissime condizioni.

In codice rosso per dinamica anche il motociclista finito a terra dopo lo scontro. L’uomo, di cui non si sanno ancora le generalità, è stato portato al pronto soccorso del Galliera.

Ancora da capire l’esatta dinamica dell’incidente, forse provocato anche dalla pioggia e dalla scarsa visibilità della strada. Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno chiuso corso Magenta all’altezza di via Bertani per permettere prima i soccorsi e poi per procedere con i rilievi del caso.