Passeggiata di primavera attraverso le riparazioni navali, il programma di domenica 19 marzo

Genova. Domenica 19 marzo, dalle 9 alle 19, si svolgerà la “Passeggiata di Primavera”, organizzata dal Comune di Genova in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale Mar Ligure Occidentale.

Il percorso si snoderà dall’ingresso delle Grazie, da piazza Cavour, con arrivo presso il nuovo Waterfront di Levante e viceversa: il lato monte sarà riservato a pedoni e biciclette, mentre il lato mare sarà riservato ai veicoli in accesso all’area portuale. I

I varchi aperti per l’accesso dei pedoni sono da via delle Grazie e da via dei Pescatori, alla Foce, mentre varco Molo Giano sarà interdetto all’accesso di pedoni e veicoli. La viabilità nella zona pedonale sarà regolata da ordinanza comunale, mentre quella su strada da apposita ordinanza dell’Adsp.

Il programma prevede alle 9.30, all’ingresso di Ponente, presso il varco delle Grazie, il punto stampa con il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il presidente dell’Autorità portuale Mar Ligure occidentale Paolo Emilio Signorini e il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba, il presidente di Porto Antico Mauro Ferrando.

È previsto l’intrattenimento musicale con la filarmonica di Cornigliano alle 10, alle 11 della banda di Bolzaneto, alle 15.30 dell’Aps Filarmonica Sestrese Marco Chiusamenti e alle 16.30 della banda di Pontedecimo.

Nel pomeriggio, dalle 15 sul percorso si esibiranno alcuni artisti di street art e dalle 16 si esibiranno artisti rap e trap emergenti del progetto Genova Hip Hop Festival nel nuovo format Zena Connection: si daranno il cambio sulla scena, Vago, Hellsi, Cicuta, Rojito, Sossy, esibizioni di freestyle e breakdance, oltre alla realizzazione di due pannelli di legno.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17.30, già tutto esaurito per la passeggiata guidata “Waterfront delle Meraviglie”, organizzata dalla Fondazione Amon in collaborazione con il Comune di Genova. Le guide di Explora accompagneranno, in dieci visite da 35 persone, i visitatori alla scoperta di storie, aneddoti, leggende dal Molo Vecchio all’oratorio delle anime purganti, dalla casa del Boia allo scoglio campano, che non c’è più, fino alla foce del Bisagno.

Sold out, in poche ore dall’apertura delle prenotazioni, anche per la visita al cantiere del Waterfront di Levante, con partenza dalla Tensostruttura con accesso da piazzale Kennedy e percorsi accessibili per i visitatori con disabilità motorie.

«Si tratta di una grande occasione in cui i genovesi potranno toccare con mano ed essere direttamente coinvolti in un progetto che diventerà un punto di riferimento per la nostra città – dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci – Riuscire a collegare aree di particolare interesse come Porto Antico, il futuro Waterfront e Boccadasse è un possibile traguardo che restituirà a Genova un’importante porzione di mare e rappresenterà una preziosa attrazione per il turismo e l’economia locale».

«Quella di domenica è una giornata preziosa per condividere insieme ai genovesi le grandi trasformazioni che si stanno delineando in questa zona della città, con il progetto pensato da Renzo Piano che sta prendendo forma – dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Una passeggiata lungo il mare unica e suggestiva in quello che sarà un esempio davvero unico di riqualificazione urbana, segno concreto della volontà di migliorare e guardare al futuro che negli ultimi anni stanno caratterizzando Genova e la Liguria».

«Il 2023 è un anno decisivo perché vede la comunità portuale ingaggiata nella definizione del nuovo Piano Regolatore Portuale che disegnerà il porto dei prossimi 30 anni – dichiara il presidente dell’Autorità di sistema portuale Mar Ligure Occidentale paolo Emilio Signorini – In questo contesto è importante cogliere tutte le opportunità di sviluppo del porto e della città. L’iniziativa di domenica si inserisce nell’ambito di un progetto che porterà valore aggiunto per i turisti e i cittadini, garantendo la compatibilità con lo sviluppo già in atto del settore delle riparazioni navali che è ad alta intensità di lavoro e particolarmente competitivo a livello nazionale e internazionale».

«È sogno di tutti i cittadini genovesi poter disporre di waterfront ampio, collegato, e ricco di attrattive – dice il presidente di Porto Antico spa Mauro Ferrando – L’iniziativa di va incontro a tali desiderata. D’altro canto, l’impegno e la volontà di tutti può portare a concretizzare una soluzione capace di coniugare la visione di Renzo Piano con le attività produttive che insistono su tali aree».