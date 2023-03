Pasqua a Genova, parte in quarta la corsa alle prenotazioni negli alberghi

Genova. Tra due settimane, domenica 9 aprile, è Pasqua. Genova e la Liguria si stanno preparando ad accogliere turisti, italiani e stranieri, che sceglierenno di trascorrere le vacanze sul territorio. Gli alberghi, in particolare, sono alle prese con le prime prenotazioni che arrivano, di giorno in giorno, a buon ritmo.

“Al momento stiamo registrando numerose prenotazioni da turisti stranieri, provenienti da Svizzera e Francia, un po’ meno dagli italiani ma è questione di tempi e tempo – afferma Aldo Werdin, presidente di Federalberghi Liguria, amministratore delegato dell’Excelsior Palace di Rapallo e presidente di Ugal Federalberghi Levante.

E prosegue: “Gli italiani aspettano un po’ di più a prenotare e sopratutto sono molto attenti alle condizioni meteo. Speriamo vada tutto per il meglio, siamo fiduciosi. Per il momento le richieste di pernottamento in vista della Pasqua sono partite bene. Nel Levante ligure, per esempio, si registra già un buon 50% di prenotazioni, mentre a Genova si è già raggiunto un 70-80% di richieste. Il turismo a Genova va bene, quest’anno la città è molto attrattiva”.

“Le aspettative sono alte e i primi dati sono positivi. Non possiamo che augurarci il meglio. Quest’anno puntiamo a superare i dati del 2022, in linea con quelli del 2017, pre-pandemia”.

Abbandonate le restrizioni anti Covid-19, tra distanziamenti e mascherine chirurgiche, il virus che ha cambiato il mondo e rivoluzionato per due anni le nostre vite, oggi sembra sempre più un ricordo lontano. E i dati delle persone che stanno tornando a muoversi e viaggiare sembra dimostrarlo.

“Negli alberghi genovesi il numero delle prenotazioni pasquali è in continua crescita – sottolinea Gianluca Faziola, presidente dell’Associazione Albergatori di Genova – in città, per il momento, si attende per metà turisti stranieri e per metà italiani, tutto concentrato principalmente nei week-end”.

L’Italia, e Genova in particolare, spicca tra le mete europee preferite per trascorrere la Pasqua 2023, secondo il portale di ricerca voli Jetcost.

In una nota recentemente diffusa, Jetcost spiega come la normalità sia finalmente tornata del tutto e di conseguenza anche la ripresa del turismo estero in Italia.

Secondo quanto emerge dai dati, le ricerche di voli da parte dei turisti europei sono aumentate del 20%, mentre quelle di alberghi sono aumentate del 30% rispetto alla Pasqua del 2019, anno prima della pandemia.

Inoltre i dati, relativi al periodo tra il 31 marzo e l’11 aprile 2023, indicano che una grande maggioranza ha optato per le grandi città, che tendono a essere più vuote del solito in questo periodo dell’anno, come Roma, che è diventata la città più richiesta da viaggiatori tedeschi, francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi e la seconda più richiesta dai viaggiatori inglesi. Dall’altro lato, Milano, è la meta preferita dai britannici, la seconda per francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi e la quinta per i tedeschi.

Napoli invece è la seconda città più richiesta dai viaggiatori tedeschi, la quarta dai britannici, francesi e portoghesi, la quinta dagli olandesi e la sesta dagli spagnoli. Bari è la quarta meta preferita dai tedeschi, l’ottava dai francesi, l’11esima da spagnoli e olandesi e la 12esima dai portoghesi. Mentre Genova, che è diventata la nona città più richiesta dai viaggiatori portoghesi è la 12esima per britannici e spagnoli.