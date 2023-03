Parcheggi a pagamento negli ospedali di Genova, Balleari (Fdi): “Siano gratuiti nei festivi”

Genova. “Il covid ha inciso notevolmente sui nostri comportamenti”, esordisce Stefano Balleari, presidente del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e membro della commissione Sanità in Regione Liguria. “A patire – prosegue Balleari – sono stati giovani, anziani e soprattutto gli ammalati, costretti alla degenza senza nemmeno avere la possibilità di ricevere una visita dai propri cari”. Da qui è nata l’idea di proporre un’interrogazione in Consiglio regionale per rivedere al ribasso le tariffe dei parcheggi, proprio per incentivare l’afflusso di visitatori nei giorni festivi.

L’assessore alla Sanità, Angelo Gratarola, ha condiviso la richiesta di Balleari, aprendo alla possibile gratuità dei parcheggi nei giorni festivi presso il “San Martino” e il “Gaslini”, dove l’amministrazione sta rinegoziando il contratto in scadenza per la gestione degli spazi di sosta veicolare con la società “Genova Parcheggi”. Nell’ambito di tale revisione, si potrà valutare la possibilità di promuovere iniziative che prevedano la gratuità della sosta nelle domeniche e nei giorni festivi.

“L’assessore Gratarola, affermato medico, aprendo a questa possibilità ha dimostrato quanto i camici bianchi siano sensibili a questa tematica. La gratuità dei parcheggi presso le suddette strutture ospedaliere, consentendo visite prolungate, allevierà il dolore dei pazienti: una carezza di una persona ricevuta sul letto di un ospedale, cura tanto quanto una buona medicina”, conclude Balleari.