“Palombella Gloriosa”, a Recco la presentazione del libro del campione Pino Porzio

Recco. Si terrà sabato 18 marzo alle ore 18, presso la Sala Polivalente, la presentazione del libro di Pino Porzio “Palombella gloriosa”, a cura di Paquito Catanzaro, che dialogherà con l’autore, e l’introduzione di Giovanni Malagò. Interverranno il sindaco Carlo Gandolfo, il “caimano” Eraldo Pizzo e Claudio Mangini.

Pino Porzio è tra gli atleti più vincenti della storia della pallanuoto, dal Circolo Posillipo alla Pro Recco alla Nazionale. Tra gli eroi di Barcellona ’92, si è laureato Campione del Mondo nel 1994 e ha ricoperto il ruolo di commissario tecnico del Canada.

L’organizzazione è della libreria Capurro con il patrocinio del Comune di Recco e della Pro Loco. “Palombella Gloriosa” celebra il secolo d’oro della pallanuoto napoletana. In cento anni i circoli Rari Nantes, Canottieri e Posillipo si sono passati il testimone tra scudetti, coppe e medaglie olimpiche, in Italia e in Europa, fornendo al Settebello azzurro alcuni tra i migliori atleti della storia della pallanuoto.

“Pino Porzio è tra i più grandi campioni di pallanuoto, ha vinto tutto come giocatore ma anche come allenatore della Pro Recco. Questo libro ripercorre non solo la storia della pallanuoto napoletana ma testimonia le principali vicende di questa disciplina sportiva” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato allo sport Luigi Massone.