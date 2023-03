Pallanuoto, sabato Iren Genova Quinto – Telimar. Bittarello: “Squadra ben attrezzata, ma noi siamo pronti”

Genova. Riparte il campionato di serie A1 dopo la sosta dovuta agli impegni della Nazionale. Sabato pomeriggio è in programma la serie A1 e l’Iren Genova Quinto dovrà vedersela contro una squadra quotata come il Telimar Pallanuoto, recentemente superato ai tiri di rigore nel corso della Final Eight di Coppa Italia.

Il fischio d’inizio è in programma alle 15, ma l’appuntamento per i tifosi biancorossi è come di consueto alle 14,45 per la presentazione delle squadre.

“In queste due settimane – commenta il tecnico Luca Bittarello – abbiamo staccato un po’ con la testa per concentrarci sul lavoro fisico. I ragazzi hanno risposto bene e si sono fatti trovare pronti, dandomi un buon segnale. Adesso iniziamo con ritrovato vigore questo finale di stagione, affrontando sabato il Telimar che è un’ottima squadra, ben attrezzata. Noi dovremo fare tesoro delle due gare precedenti disputate in questa stagione, sia quella dell’andata, dove le cose non andarono benissimo, sia appunto quella di Coppa Italia, per capire dove non possiamo sbagliare e dove dobbiamo puntare per pungere”.