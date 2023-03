Pallanuoto, Rapallo soffre ma vince con Trieste: centrato l’obiettivo quarto posto

Rapallo. Nell’ultima partita casalinga della regular season del campionato di serie A1 il Rapallo si impone sulla Brizz Nuoto, per 12 a 9, legittimando il quarto posto in classifica con un vantaggio di più nove sulla diretta inseguitrice Pallanuoto Trieste.

Nonostante le assenze di Roberta Bianconi e Ludovica Vanelo, una prestazione non esaltante, le gialloblu, che soffrono più del previsto contro l’agguerrita formazione siciliana, portano a casa i tre punti.

Parte forte il RPN chiudendo il primo parziale sul 5 a 2 ma nella fase centrale del match, pensando forse di aver archiviato la pratica, subiscono il veemente ritorno delle ragazze di coach Zilleri capaci di aggiudicarsi due parziali (2-3 e 0-2) e raggiungere il pareggio (7-7) allo scadere del terzo tempo. Ad inizio dell’ultimo periodo le padroni di casa si svegliano dal torpore e in soli quattro minuti piazzano un break decisivo che le riporta sul più quattro (11 a 7) che di fatto fa calare i titoli di coda sulla partita e sulle speranze delle ospiti, che ora dovranno giocarsi nell’ultima di campionato le chance di salvezza diretta.

Una partita caratterizzata da pericolosi cali di concentrazione che richiedono un’immediata analisi come confermato dalla giovane attaccante Irene Rossi (classe 2005) che si iscrive a referto con il primo gol nel massimo campionato dopo le reti messe a segno in Coppa Italia: “Quella con la Brizz è stata una vittoria sofferta, ma alla fine siamo riuscite a portare a casa tre punti importanti per la conquista del quarto posto che ci eravamo poste come nuovo obiettivo. Le nostre avversarie sono state molto brave, ma noi non abbiamo giocato con la solita determinazione e concentrazione, è un aspetto che Luca ci ha fatto subito notare e che analizzeremo insieme per evitare di ricadere nello stesso errore. Mercoledì si chiude contro il Padova la regular season, una squadra forte e attrezzata per competere alla vittoria finale, affronteremo questa partita come un’occasione di crescita, in cui proveremo a fare il nostro gioco e a creare delle difficoltà alle nostre avversarie. Sara un’opportunità importante anche in vista della preparazione ai play off e cercheremo di sfruttarla al meglio”.