Pagine di calcio locale. La sfida tra Sampierdarenese e Savona diventa un libro: “L’abbiamo vinto noi”

Il testa a testa tra Sampierdarenese e Savona per la vittoria del campionato di Prima Categoria dello scorso anno è stato tra i “temi caldi” che hanno più acceso gli appassionati del calcio dilettantistico. La sfida tra i “lupi” e il Vecchio Delfino, strafavorito alla vigilia, è ora diventata il fulcro del libro “L’abbiamo vinto noi (una storia d’amore)” scritto dal presidente dei genovesi Roberto Pittaluga, trader con la passione per la scrittura con all’attivo già due pubblicazioni. Un libro autobiografico in cui il calcio è al contempo sfondo e protagonista: il calcio dei dilettanti ma anche quello “sotto ai riflettori” visto che la Sampdoria è è parte di molte vicissitudini. “Chi parla male del calcio non lo conosce o, se lo conosce, non l’ha capito”. Ma è anche una storia di identità e di appartenenza non solo a due maglie, ma anche a una famiglia e a un quartiere spesso bistrattato come Sampierdarena.

Un campionato esaltante, per certi aspetti Davide contro Golia, ma che alla fine ha visto la Sampierdarenese prevalere 2 a 0 in uno scontro diretto memorabile (qui gli highlights). Cosa ha rappresentato?

Pur essendo sempre la vittoria di un campionato di Prima Categoria, per come è arrivato e per l’avversario che abbiamo affrontato ha un sapore speciale. Al “Cige” c’erano più di mille persone tra tifosi savonesi e sampierdarenesi. Le premesse li vedevano favoriti, visto che erano la squadra di una città.

Tra l’altro, la sfida contro il Savona è stata “speciale” anche per motivi personali. Giusto?

Sì, mia moglie è di Savona. Questo mi ha aiutato a “temperare” dichiarazioni e animo in un’annata che tra le polemiche iniziali e il clamore mediatico non è stata come le altre. Sono legato alla città di Savona e vedere al “Cige” tifosi anziani tristi per la sconfitta, tifosi che hanno vissuto palcoscenici di ben altro calibro, mi ha provocato tristezza.

Un successo “mistico”. Avete fatto apposto una targa in prossimità della zolla misteriosa?

(La Sampierdarenese ha vinto 2 a 0 lo scontro diretto, la prima marcatura, di Gesi, nata da un tiro debole e centrale diventato goal a seguito di un non rimbalzo anomalo in prossimità della linea di porta ndr). La zolla fa parte della mistica di quella partita. Prima di farlo subentrare, dissi a Gesi che anche se la sua stagione non era stata esaltante e che sarebbe potuto diventare l’eroe di Sampierdarena. Quel rimbalzo è stato un segno del destino. Siamo tornati “sul luogo del delitto” ma non riusciamo a capire come mai non abbia rimbalzato ingannando così il portiere.

L’importante è crederci e non mollare sembra essere il messaggio. Tenacia e ottimismo che nel libro sono fondamentali anche per temi più importanti come il desiderio di un figlio che non arriva e il tema dell’adozione…

Nella mia vita spesso mi sono trovato a combattere in situazioni difficili e pesanti. Ho sempre cercato di essere ottimista. Provo sempre a vedere le cose dal lato giusto. Ciò ovviamente non significa che io non abbia paura dell’ignoto.

Sampierdarena, la Sampierdarenese. Due elementi cardine del libro, dove si racconta della battaglia per la presidenza del club. Un quartiere spesso un po’ “bistrattato”. Ma qualche pregio c’è?

Penso che la narrazione di un quartiere alla deriva sia eccessiva. Per numero di abitanti è come se fosse una città. Non è quindi possibile definire in un unico modo un luogo che parte da una zona portuale e termina alle colline di Belvedere. C’è un mugugno continuo che secondo me è eccessivo anche se è vero che alcune zone sono peggiorate. Il rapporto tra squadra e quartiere? Sta migliorando, vorremmo che il legame diventasse sempre più forte. La gente inizia a salire al Morgavi a vedere le partite. Dopo aver rinnovato campo spogliatoi, ci piacerebbe in futuro rendere più “comoda” la visione dei match.

Tra i protagonisti c’è anche la Sampdoria, le cui vicissitudini, semicitando Buffa, “hanno scandito le pagine della tua vita”. Cosa ha rappresentato e rappresenta la Sampdoria per te?

Penso che avere una fede sportiva significhi tramandare dei valori. Io mi sento genovese e sampierdarenese allo stesso tempo. Ricordo le trasferte in treno con mio nonno per vedere la Sampdoria. L’altro mio nonno, nato chiaramente prima della nascita della Sampdoria, mi diceva in dialetto che “u prefferiva essè in figgiu de ‘na bagascia” che essere genoano. La Sampdoria è per me un valore familiare da tramandare, tanto che partito per il Perù per adottare i miei due figli misi nella valigia anche due maglie blucerchiate.

Sei molto attivo sui social nel sottolineare la situazione drammatica del club blucerchiato. Dove sarà la Sampdoria il prossimo anno?

C’è un solo modo per venirne fuori: la famiglia Garrone-Mondini deve mettersi la mano sul cuore e porre rimedio all’errore macroscopico commesso quando lasciò il club in mano a Massimo Ferrero. Non è un danno a una squadra, ma è un danno alla città di Genova. Oggi, la Sampdoria è un bene antieconomico e penso che nessun imprenditore posso prenderla. Quindi spero ci mettano una pezza, essendo i primi responsabili.

Sampdoria a parte. L’ottimismo non manca mai. Anche quest’anno la Sampierdarenese, un po’ a sorpresa, sta lottando al vertice del campionato di Promozione. Molti addetti ai lavori, chi scrive compreso, pronosticavano grande sofferenza…

Non nascondo che dopo la sconfitta contro il Legino ho avuto un po’ di timore. Penso che sia importante costruire le squadre con una logica e che il senso di appartenenza valga di più rispetto ad avere una collezione di “nomi”. Questo ci sta portando ad avere risultati oltre alle aspettative.