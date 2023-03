Oregina, la scuola Spinola festeggia i suoi primi 25 anni del progetto Pedibus

Genova. Domani, venerdì 31 marzo dalle ore 8, nel cortile della scuola “Ambrogio Spinola” di via Napoli 2 cancello, si festeggeranno i 25 anni di attuazione del progetto Pedibus da parte della primaria dell’Istituto Comprensivo Oregina.

Interverranno l’assessore alla Mobilità Sostenibile Matteo Campora con l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Sergio Gambino e rappresentanti della Polizia Locale, per ASL3 saranno presenti Luigi Canepa responsabile Consultorio Familiare e Teresa Concetta Saporita responsabile Epidemiologia e Promozione della Salute.

Pedibus consiste nell’andare a scuola a piedi ad orari prestabiliti, seguendo percorsi indicati con appositi cartelli segnaletici e facendosi trovare alle fermate insieme ai propri genitori per poi via via aggregarsi ad altri compagni di scuola. Fra i suoi scopi educativi vi sono l’aumentare la percezione del rischio sulla strada, l’osservazione del quartiere e, non ultima, la progettazione condivisa di soluzioni di mobilità sostenibile.

Indossando la pettorina catarifrangente, una cinquantina di bambine e bambini dell’istituto raggiungeranno la loro scuola attraverso tre consueti percorsi accompagnati da agenti della Polizia Locale che, giunti a destinazione, proporranno attività di educazione stradale e gli distribuiranno una “Patente Pedibus” oltre ad un gadget.