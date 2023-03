Ordinanza antismog, partenza soft: sono almeno 122 mila i veicoli fuori norma

Genova. Un inizio soft, con la polizia locale che svolgerà solo una funzione informativa, per l’ordinanza antismog del Comune di Genova entrata in vigore da oggi, mercoledì 1° marzo. Un provvedimento che, secondo i calcoli dell’Aci di Genova, colpisce circa 122 mila veicoli, il 20% di tutta la Città Metropolitana.

Stop alla circolazione nel centro città ai veicoli Euro 3 diesel ed Euro 1 benzina nella cosiddetta Area 1 dalle 7 alle 19 dal lunedì al venerdì. I veicoli commerciali invece dovranno mettersi in regola entro il primo luglio.

L’assessore alla Polizia locale Sergio Gambino spiega: “Partiremo con un periodo di informazione della cittadinanza per andare poi a regime: dobbiamo sistemare tutti i cartelli e ci vorranno un po’ di settimane. Per questo periodo la polizia locale si limiterà a spiegare quali sono le deroghe”.

Niente multe, dunque, almeno all’inizio. La sanzione ammonta a 168 euro e, nel caso si venisse sorpresi due volte, scatta anche la sospensione della patente.

“Ci sarà una campagna informativa sul campo da parte della polizia locale per rendere edotti i cittadini delle prescrizioni dell’ordinanza e delle sanzioni in caso di violazione – spiega Fabio Manzo, vicecomandante della polizia locale di Genova -. Nessuno spavento, gli agenti sono a disposizione della cittadinanza per offrire un contributo e chiarire ogni dettaglio utile. L’attività è quella ordinaria: non ci saranno checkpoint o posti di blocco”.

Il parcheggio di interscambio di Dinegro è il limite di Ponente dell’ordinanza e consente agli abbonati Amt di lasciare gratuitamente il mezzo e utilizzare la metro o i bus. Il Comune ha deciso di andare incontro a chi rottama la vecchia auto ma non può comprarsene una nuova avrà l’abbonamento gratuito al trasporto pubblico per cinque anni.

“Spingiamo la cittadinanza a un uso consapevole dei mezzi pubblici − sottolinea Gambino − altra deroga di buon senso è per chi ha almeno tre persone a bordo, in modo da incentivare il trasporto collettivo e diminuire i mezzi in circolazione”.

C’è però chi tenta il tutto per tutto e all’Aci di Genova, per esempio, sono arrivate numerose richieste per l’iscrizione al registro storico, come spiega il direttore Raffaele Ferriello: “Si tratta di veicoli vecchi, che non hanno alcun interesse storico nell’80% dei casi, secondo le nostre valutazioni. Questo è un vulnus all’efficacia dell’ordinanza stessa. Il rialzo anomalo delle richieste è stato, per quanto ci riguarda, del 50-60%. Noi chiediamo che venga stilato un elenco nazionale”.

Per i mezzi commerciali c’è più tempo, ma Gambino evidenzia che “dovranno mettersi a regime con divieto assoluto nella zona centrale, il Comune ha intenzione di ridisegnare la logistica dell’ultimo miglio in modo totalmente green.

“Il cambiamento è sempre difficile − commenta Giuseppe Tagnochetti coordinatore per la Liguria di Trasportounito − il cambio da euro 2 a euro 3 le aziende lo hanno già fatto, rimane solo qualche veicolo. Il problema più grosso è la distribuzione delle merci, stiamo discutendo col Comune per trovare fasce orarie più ampie, un’organizzazione migliore, perché l’autotrasporto sta facendo veramente molta fatica”.

Una volta trascorso il periodo di rodaggio, la linea non sarà comunque quella della repressione: “Non ci saranno posti di blocco o controlli mirati − assicura Gambino − Chiaramente se la polizia locale noterà un veicolo vetusto verificherà l’anno di immatricolazione”.

In realtà i correttivi predisposti dal Comune e inseriti nella versione finale del provvedimento dovrebbero scongiurare un impatto troppo brusco: dalla proroga di quattro mesi per i mezzi commerciali alla perimetrazione dell’Area 1 che consente alla maggior parte dei veicoli di raggiungere i parcheggi di interscambio, dalle eccezioni per chi si muove per motivi di salute a quelle per chi è in attesa di ricevere un mezzo nuovo già ordinato fino alla possibilità di iscrivere un’auto o una moto obsoleta al registro storico.

Nei prossimi mesi i divieti dovranno diventare più stringenti per non vanificare un intervento che è sostanzialmente imposto dalla legge regionale scaturita dalle sanzioni europee per il superamento dei livelli di biossido di azoto. Una strategia che vede pareri contrapposti anche tra addetti ai lavori: se gli esperti dell’Università di Genova intervistati da Genova24 attribuiscono al traffico le maggiori responsabilità per l’inquinamento atmosferico, gli ultimi dati della Regione dicono l’opposto, dando ragione a chi sostiene che sia più urgente “spegnere” i fumi delle navi in porto.