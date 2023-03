Ordinanza antismog, installati i cartelli lungo la “zona rossa”: via libera alle sanzioni

Genova. Ordinanza antismog, ora si fa sul serio. Sono stati installati nell’area esterna al centro di Genova i cartelli – circa un centinaio in tutto – che segnalano i nuovi divieti per i mezzi inquinanti in vigore dal 1° marzo. Finisce quindi il periodo di tolleranza e sensibilizzazione varato dal Comune per le prime settimane: d’ora in poi alla persuasione si sostituiranno le sanzioni.

“Siamo in attesa di una verifica definitiva, ma da quanto ci risulta la segnaletica è stata tutta implementata – spiega l’assessore alla Polizia locale e alla Sicurezza Sergio Gambino -. Al momento non sono state elevate sanzioni, ma se durante l’attività ordinaria gli agenti si imbattono in un veicolo non in regola possono multarlo. In ogni caso non ci saranno controlli mirati”. Sulle prime tre settimane non ci sono dati ufficiali, anche perché la polizia locale si è limitata a informare i cittadini sulle nuove norme.

Le sanzioni, in base al codice della strada variano da 168 a 678 euro (in misura ridotta 117,60 euro). In caso di recidiva nell’arco di un biennio scatta la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Uno dei nuovi cartelli all'imbocco di corso Carbonara

I nuovi cartelli sono stati posizionati lungo i confini della cosiddetta Area 1, quella interessata dai divieti più stringenti: dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 19.00, stop ad auto e furgoni Euro 0-1 benzina, Euro 0-1-2-3 diesel (con una deroga fino al 1° luglio per i veicoli merci Euro 3 diesel), ciclomotori Euro 0 a quattro tempi, Euro 0-1 a due tempi. Numerosi sono i “varchi”: via Adua, via Casaregis, viale Brigate Partigiane, via Assarotti, corso Carbonara, via Montaldo, solo per citarne alcuni. Il perimetro è stato disegnato in modo da consentire l’accesso ai parcheggi d’interscambio e proseguire coi mezzi pubblici.

In tutto il resto del territorio cittadino, la cosiddetta Area 2, saranno in vigore i divieti della precedente ordinanza, negli stessi orari e giorni della settimana: non potranno circolare auto e furgoni Euro 0 benzina, Euro 0-1-2 diesel, ciclomotori Euro 0 a quattro tempi, Euro 0-1 a due tempi.

Numerose sono le eccezioni previste dal testo dell’ordinanza. Chi ha ordinato un nuovo veicolo può circolare in deroga con quello vecchio (bisogna mostrare il contratto di acquisto). Altre deroghe sono previste per chi si muove per motivi di salute e per chi fa car pooling (almeno tre persone in macchina).

Sono sempre aperte le domande per gli incentivi, fino a 9mila euro per comprare un mezzo ibrido o elettrico in sostituzione di un veicolo colpito dall’ordinanza. Ma il sindaco Marco Bucci avevano promesso un ulteriore misura, cinque anni di abbonamento Amt gratuito a chi rottama una vecchia auto o una vecchia moto senza acquistare nient’altro. La procedura per richiederlo non è ancora pronta e sarà comunicata dall’azienda nelle prossime settimane.